Eminem “reaparece” en los BET de hip-hop para rapear contra Trump

Eminem ha (re)aparecido esta noche en la gala de los premios de hip-hop de la televisión negra americana, los BET Hip-Hop Awards, para ofrecer su “verso en código”, una sección en la gala dedicada a un “freestyle” que es toda una tradición en los premios. Eminem no acudió a la ceremonia sino que realizó un rap desde un aparcamiento de su natal Detroit.

En su rap improvisado, Eminem cargó contra Donald Trump, a quien criticó por su racismo, y habló de las tensiones en Estados Unidos. También lanzó una dardo contra sus fans que apoyen al presidente: “dibujo una línea en la arena: o le apoyas o estás en contra, y si no puedes decidirte entre él o yo, o a quien deberías apoyar, yo te ayudo: “que te jodan”.

El rapero está semi desaparecido de la música desde la publicación de su último disco, ‘The Marshall Matters LP2’, en 2013. Este año ha realizado una pequeña gira por Reino Unido. El autor de ‘Rap God’ trabaja en su próximo disco, como confirmaba el año pasado en Twitter, aunque sus espectaculares cifras de ventas y en streaming serían suficientes para invitarle a retirarse permanentemente.

Don't worry I'm working on an album! Here's something meanwhile. https://t.co/QX3cdpqFD2

— Marshall Mathers (@Eminem) October 19, 2016