Massive Attack con Tom Waits, y contra el ICE, en su primer single en 6 años

Massive Attack han presentado su primer single en seis años y se trata de una inusual colaboración con Tom Waits. ‘Boots on the Ground’ es una crítica al belicismo e inspirada en las protestas contra las redadas del ICE en Estados Unidos.

La canción llega pocos días después de que Robert del Naja, uno de los integrantes del dúo, junto a Grantley Evan Marshall, fuera arrestado en Londres durante una manifestación pro-Palestina.

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Preguntas retóricas como “¿para qué sirve un marine?” dan paso en ‘Boots on the Ground’ a otras que reflejan de forma más explícita la denuncia de la canción, como “This is a fucking ass machine gun war”, aunque la letra de Waits aún admite cierto toque de humor en pasajes como “brown, mean, and young, dumb and full of cum” o esa rima que alude a unas “grandes tetas”. Sin duda, Waits contribuye a rebajar el tono serio de la canción, cuya producción es igualmente pesada y sombría.

La repetición de la frase «Boots on the ground» estructura el tema, mientras que versos con alusiones bélicas como “We trim your hedges, we fight your wars” y “Born shiny bullets in an army of ants” marcan el tono de la pieza, que cierra con una imagen recurrente en el tema: “All that they found was his boots on the ground”.

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‘Boots on the Ground’ se acompaña de una película creada en colaboración con el fotógrafo estadounidense thefinaleye, un montaje audiovisual que pretende reflejar un momento histórico en Estados Unidos “aún sin nombre”, pero marcado por las “mayores protestas públicas de la historia del país” relacionadas con la oposición a las redadas del ICE y el aumento del autoritarismo.

