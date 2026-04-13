Robert Del Naja, de Massive Attack, arrestado por apoyar a Palestina

Robert Del Naja, líder de Massive Attack, fue arrestado este pasado fin de semana en Londres tras asistir a una protesta propalestina masiva. El objetivo era pronunciarse en contra de la prohibición de Palestine Action y, al igual que otras 500 personas, Del Naja fue arrestado por este mismo motivo.

«Me opongo al genocicio, apoyo a Palestine Action», se podía leer en el cartel del miembro de Massive Attack. En el momento de su arresto, las personas que le rodean empiezan a soltar gritos de júbilo y ánimo, mientras varios agentes cogen a Del Naja de las piernas y las axilas. Mientras se lo llevan, un hombre le pregunta por qué lo están arrestando: «Me arrestan ilegalmente», aclara.

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Justo hace unos días, en una entrevista con Press Association, Del Naja veía venir un posible arresto en la manifestación: «Sí soy arrestado, tengo la confianza de que iré a juicio con la orientación adecuada y diré: Esto ha sido un arresto ilegal y, por lo tanto, no lo acepto». Este describió las «acciones de Palestine Action» como «altamente patrióticas»: «Estamos protegiendo nuestro país de verse involucrado en serios crímenes de guerra y en romper la ley internacional».