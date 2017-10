P!nk arrasa en las listas pese a la indiferencia de la crítica

Normalmente un lapso de 3 o 4 años entre disco y disco ha servido de excusa para explicar por qué un artista ha perdido la mitad de sus fans, como ha sucedido a Madonna, Katy Perry o Lorde. Sin embargo, han pasado 5 años desde el último álbum de P!nk y sus seguidores no se han ido absolutamente a ninguna parte. De hecho, el disco que publicaba el pasado viernes va camino de convertirse en uno de los mayores éxitos de su carrera. Si no pasa algo gordo en el mundo del pop, ‘Beautiful Trauma’ va a ser el primer largo de P!nk que sea a la vez número 1 en Reino Unido y Estados Unidos.

Y lo será muy cómodamente. La previsión estadounidense es alucinante, pues Hits Daily Double prevé que se van a vender solo esta semana entre 340.000 y 370.000 copias en el país norteamericano ayudado por un “ticket bundle” de su próxima gira (se rozarían los 400.000 puntos sumando pistas sueltas y streaming). Sería, a la espera de Taylor, el mejor estreno para una solista femenina en este lugar de todo 2017 y uno de los mejores en general. Y Reino Unido no se queda atrás: no hay crisis ni piratería para la artista y ‘Beautiful Trauma’ ha vendido 48.000 unidades solo durante el fin de semana, por lo que el disco de plata (60.000 copias) está garantizado durante la semana 1.

Este entusiasmo del público, que cabía esperar tras la buena aceptación del resultón single ‘What About Us‘ y un segundo sencillo junto a Eminem, contrasta con la indiferencia de la crítica. No es que ‘Beautiful Trauma’ esté teniendo críticas nefastas, sino que a duras penas está siendo reseñado. De momento acumula solo 5 críticas en Metacritic (68/100), mientras Beck acumula 27 reseñas habiendo sacado disco el mismo día, y St Vincent, hasta 31.