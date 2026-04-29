‘Blow My Mind’ de Robyn es la canción de las mil versiones. Tras su lanzamiento original en 2002, en clave de pop con ecos de trip-hop, Robyn la ha dado completamente la vuelta este año en su disco ‘Sexistential‘, llevándola al futuro. ‘Blow My Mind’ suena ahora convertida en una bestia cyborg aderezada con lametazos funk, locuciones en japonés y cambios de ritmo que aportan aires diferentes.

Ahora llega una tercera versión, el remix del remix, que cuenta con una colaboración inesperada: la del dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso. Los autores de ‘FREE SPIRITS‘ agregan nuevos versos y voces a la acelerada versión.

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Quizá lo más destacable de la aportación de CA7RIEL & Paco Amoroso no es su total integración en la canción, que suena un poco a pegote, sino que los argentinos lancen versos en inglés, idioma que hoy por hoy, en sus propias palabras, no dominan. Rimas como “I just wanna bite you, bitch and be your little bitch / I’ll squeeze you, girl, then like a dog I’ll sniff you, babe” o “You want a latino papi / I got that sure wasabi / I’ll fold you like origami” son su apuesta para acercarse al público anglosajón que probablemente todavía no los conozca.

‘Blow My Mind’ curiosamente es el tercer corte de ‘Don’t Stop the Music’ que Robyn recicla, ya que ‘Should Have Known’ se regrabó para su cuarto álbum y renacimiento musical, ‘Robyn‘ (2005), y después una nueva versión de ‘Keep This Fire Burning’ se utilizó en una reedición de aquel disco.

