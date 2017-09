P!nk acierta colaborando con Jack Antonoff (Lorde, Taylor) en su nuevo tema, ‘Beautiful Trauma’

P!nk está triunfando con su single ‘What About Us’, también en España, pero para mantener el interés en su nuevo disco, ‘Beautiful Trauma’, que sale el 13 de octubre, ha compartido un nuevo single promocional, el que lo titula.

En cuanto entra la base de ‘Beautiful Trauma’, marcadamente electrónica, queda claro que estamos ante una producción de Jack Antonoff, líder de Bleachers y uno de los productores más solicitados del momento: él ha producido ‘Look What You Made Me Do’ de Taylor Swift, los dos nuevos singles de St. Vincent y por supuesto es productor principal del último trabajo de Lorde y de ‘I Don’t Wanna Live Forever’, el éxito de Zayn y la misma Swift.

Acorde a la paradoja que presenta su título, ‘Beautiful Trauma’ se sirve de un sonido electro un poco sucio, oscuro y con garra para contarnos una dulce historia de amor: P!nk está “colgada” por su amante en esta canción en la que canta que “no hay nada más que tú” y en la que le describe como una droga y como su medicina. Por cierto, la conexión de P!nk con Antonoff no acaba aquí: en su anterior disco había una colaboración con Nate Ruess de fun., la otra banda de Antonoff.