¿Cuál será el disco de 2017 para el NME? Estos son los 6 candidatos

El NME ha estado revelando la lista de sus mejores discos de 2017 a través de Twitter durante los últimos dos días. En concreto han ido desvelando su top 10, que incluye los últimos trabajos de gente como Lana del Rey, SZA, LCD Soundsystem y Liam Gallagher. El top 3 está compuesto de ‘DAMN.’ de Kendrick Lamar, ‘Visions of a Life’ de Wolf Alice y un álbum coronando la tabla que se desvelará este jueves a las 9 de la mañana, hora de UK.

La mirada está en los discos que más alto ha puntuado el site este año, que se pueden visitar en la web Album of the Year. Allí podemos comprobar que hasta 10 discos de este año han sido puntuados por NME con un 10/10, pero de ellos sólo 4 aparecen en el top 10 dado a conocer. Eso significa que entre los 6 discos restantes, 5 han quedado fuera del top 10 definitivo, probablemente debido a la falta de apoyo de colaboradores, a un cambio de opinión o al hecho de que se encargara su crítica a la persona menos representativa en ese caso de la redacción.

Esos 6 discos puntuados con un 10 y por lo tanto aspirantes a ser el disco del año son ‘Melodrama’ de Lorde’, ‘Everything Now’ de Arcade Fire, ‘Need to Feel Your Love’ de Sheer Mag, ‘Big Fish Theory’ de Vince Staples, ‘Semper Femina’ de Laura Marling y ‘Gang Signs & Prayer’ de Stormzy. ¿O acaso habrá sorpresa y el top 1 será ocupado por otro artista que obtuviera la calificación de 8/10 o menos, tipo Sampha o The xx? De momento así queda el top 10:

1.-

2.-Wolf Alice / Visions of a Life

3.-Kendrick Lamar / DAMN

4.-Father John Misty / Pure Comedy

5.-LCD Soundsystem / American Dream

6.-J HUS / Common Sense

7.-SZA / CTRL

8.-Lana del Rey / Lust for Life

9.-Wiley / Godfather

10.-Liam Gallagher / As You Were