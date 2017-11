Escuchando el primer disco de… Vetusta Morla

Vetusta Morla tienen fijación por los espacios. Nos explican “un día en el mundo”, nos sitúan en “mapas”, nos llevan a “la deriva” y terminan en el “mismo sitio” pero en “distinto lugar”. La mejor canción de su debut se titula como una capital europea, ‘Copenhague’, en la que se plantea que “dejarse llevar suena demasiado bien” y donde se habla de una chica que sueña “con despertar en otro tiempo y en otra ciudad”. Más tarde nos encontramos en “la marea” o incluso en Saharabbey Road, pero si algo se puede decir de ‘Copenhague’ es que precisamente esta canción nunca se va a ir a ninguna parte.

Es la canción de Vetusta Morla más escuchada en Spotify con bastante diferencia: 18 millones de streamings frente a los 8 millones de ‘Valiente’ avalan la calidad de esta preciosa composición sobre un amor imposible que, sin embargo, no es la canción que el grupo más ha tocado en directo (esa sería ‘Valiente’ según las estadísticas de Setlist). Sirven como contrapunto ideal la memorable ‘Sálvese quien pueda’ y la rabiosa ‘Autocrítica’, la canción que abría ‘Un día en el mundo’ y planteaba firmemente el discurso de unos Vetusta Morla que nunca han destacado tanto por su estilo como por sus buenas canciones, desde el principio hechas para ser grandes.

Cuesta creerlo ahora, pero Vetusta Morla empezaron en 1999, así que para cuando grabaron su primer disco, autoeditado en 2008, ya llevaban el suficiente tiempo tocando como para traer al estudio canciones buenas de verdad. La jugada les salió bien, porque los chicos de Tres Cantos terminaban convirtiéndose, desde la autoedición, en el grupo referente por antonomasia del pop-rock nacional, llenando pabellones y consiguiendo discos de oro y platino (‘Un día en el mundo’ alcanzaba en 2014 las 53.000 copias vendidas) como no lograron ni Los Planetas. Vetusta Morla se ganaron no solo llegar lejos sino también hacerlo en sus propios términos.

Como ya supimos en su momento, ‘Un día en el mundo’ no inventaba nada, pero las canciones eran muy buenas, tanto que a día de hoy nadie debería recordar lo mucho que se comparó al grupo con los primeros Radiohead en cuanto este se hizo un poco famoso. ¿Y qué? ¿Por qué siempre tenemos que pensar que lo de fuera es más original? ¿Acaso Radiohead no se inspiraron en nada a su vez? Y aun así, curiosamente si hay algo a lo que achacar a los vetustos es que, pese a cantar en español, el lirismo abstracto de sus canciones a menudo es completamente imposible de entender. La canción titular, que describe disparos “en honor” a un león, encuentros con sirenas y “piernas de neón”, es un buen ejemplo, como también lo es la clase de geografía sudamericana de ‘La cuadratura del círculo’.

No es en frases como “en las sombras me veo al revés, en los libros me encuentro mejor” (‘Pequeño desastre animal’) donde se haya la poesía más bella de Vetusta Morla, sino en sus baladas: la conmovedora ‘Año nuevo’ presenta uno de los estribillos más bonitos de su repertorio, y ‘La marea’ es simplemente una de sus mejores canciones. Vetusta ha compuesto varias baladas emocionantes a lo largo de su carrera, pero ‘La marea’ es posiblemente la más pura de todas, un corazón roto embotellado en canción. ¿A alguien le extraña que ‘Copenhague’, su canción más popular, sea una balada? Y ojo, que cuando les dan arrebatos, como en ‘La cuadratura del círculo’, demuestran que sobre todo en directo hay pocos que les tosan.

Vetusta Morla han publicado canciones mucho mejores después de ‘Un día en el mundo’ y si algo está claro es que es su disco más vendido porque salió el primero, porque el grupo no ha hecho más que superarse con cada nuevo lanzamiento, hasta llegar al que hasta ahora es su mejor trabajo, publicado este año. Pero al contrario que otros grupos, los de Tres Cantos no tendrían en absoluto que avergonzarse de este debut que cocinaron durante tantos años, y que terminó sentando las bases no solo de su sonido sino también de algunas de las mejores canciones que han publicado posteriormente, como ‘Golpe maestro’, que es precisamente eso. Y golpe maestro fue también, indudablemente, ‘Un día en el mundo’.

