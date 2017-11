Sesión de Control: Berri Txarrak, AWWZ, Nuevos Hobbies, Atom Rhumba, Sen Senra, Ballena…

Nueva edición de nuestra sección Sesión de Control, dedicada a las novedades nacionales más interesantes del panorama alternativo y/o independiente de nuestro país. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify dedicada a esta sección que se renueva quincenalmente, conservando las canciones incluidas en la anterior entrega (en este caso, sumamos también el tema de Las Ruinas que destacamos y no estaba inicialmente disponible en Spotify). Hoy añadimos en ella nuevas canciones y lanzamientos de Berri Txarrak, AWWZ, Nuevos Hobbies, Atom Rhumba, Sen Senra, Ballena, Ben Ville, Ocre, Pimp Flaco, Sr. Canario y Cabeza.

Berri Txarrak

Los navarros Berri Txarrak son uno de los grupos más consolidados del panorama rock estatal y sus álbumes de post-emo-rock son superventas –pese a que algunos sectores políticos pretendieran empañar su éxito con polémicas–. Por eso es una noticia importante que publiquen un nuevo álbum. ‘Infrasoinuak’ fue grabado en Fort Collins, Colorado, y producido por Bill Stevenson (Descendents) y Jason Livermore (Lemonheads, Black Flag) que, dicen, han limpiado su sonido para sonar aún más poderoso. Pepinazos como ‘Spoiler!’, con una letra sobre recorte de libertades, lo explican por sí mismos.

AWWZ

Que la electrónica española tiene cada vez menos motivos para conservar complejos en el panorama internacional, es un hecho. Que las mujeres tienen un papel cada vez más protagonista en esa parcela, otro. La barcelonesa AWWZ ha publicado este año ‘Glid’, su primer EP en el sello Nacional Records y en él colaboraban entre otros Bearoid o Demmy Sober, otra promesa del pop afincada en la ciudad condal. Su colaboración ha vuelto a dar nuevos frutos en ‘Bounce Back’, un estupendo single con tintes de R&B que alterna sonidos orgánicos y electrónicos. Su vídeo ultracaliente, con ambas artistas extendiendo su colaboración en una piscina, tampoco tiene “pierde”.

Sen Senra

El singular músico gallego sigue demostrando que es imposible encorsetarle en un solo estilo. Tras el rock garajero de sus inicios, luego se le etiquetó como el “Mac DeMarco gallego”, mientras que en el álbum que publicaba a inicios de 2017, ‘The Art of Peer-Pressure’, extendía la experimentación en otras direcciones, aunque siempre en los límites del rock de guitarras. Sin embargo, en las últimas semanas ha retomado el gusto por los sonidos urbanos que mostró en la pseudo-trap ‘Pretty Empty’: en el reciente ‘Toca morder’ y en ‘Por fin’, de sugerente vídeo, parece haber encontrado cierto equilibrio de ambas facetas, aproximándose a Miguel o al Frank Ocean de ‘blonde’. ¿Ha nacido un (otro) nuevo Sen Senra?

Nuevos Hobbies

Pretty Olivia Records se distingue por su gusto exquisito (El Palacio de Linares, Juvenilia) y Los Nuevos Hobbies son perfectos para el modesto sello valenciano. Tras el EP ‘Gripe‘, acaban de publicar ‘Palmeras’, su primer “larga duración” –28 minutos–. Hablamos de un nuevo tratado del pop más precioso, que cita a Woods, S. Gainsbourg, Los Brincos o Foxygen como referentes. La incorporación a la voz de Raúl Bernarte, de El Palacio de Linares, les convierte en un proyecto imprescindible para los fans de aquel particular grupo.

Palmeras by Nuevos Hobbies

Pimp Flaco

Tras ‘Terremoto turquesa’, la mixtape/disco con Kinder Malo que lanzaran meses atrás y que contenía el exitazo ‘<3’, Pimp Flaco lanzó el pasado viernes 24 de noviembre una nueva mixtape llamada ’23’, firmada enteramente en solitario y presentada en su propio canal y no en el de Dora Black, como es habitual. Con bases de Kuor Larraz y WBMS, destaca este ‘Nuse’ –movidas sentimentales en el horizonte– que ha sido objeto de un vídeo oficial bastante curioso/simpático.

Ocre

Ocre es el proyecto en solitario de Edu Poch, músico coruñés también implicado en bandas como Elvis Negro y Nouvelle Cuisine. Tras debutar en 2013 con ‘Torpe’, su primer EP, hoy mismo llega ‘Vago’, su continuación. Si aquellas primeras canciones sonaban a post-dreampop, con un fuerte componente synthpop, temas como ‘La fatiga de los materiales’ muestran una voluntad más pop pero también más sucia y agresiva.

Sr. Canario

El canario –sí, de ahí viene el nombre del grupo– Dani Vega se ha labrado una reputación formando parte durante 13 años de Mishima, pero ahora ha decidido que es momento de presentar sus propias canciones con este otro proyecto. Formado en torno a él y sus composiciones, el próximo 1 de diciembre Sr. Canario publican ‘Estado natural’, un álbum en el que colaboran entre otros Edi Pou (Za!) y Xavi Molero (Nacho Vegas, Zahara, Egon Soda…) y que presenta canciones de pop rock aparentemente amable pero anguloso –especialmente en sus letras– como ‘Miedo’ o este ‘Visiones’.

Ballena

Este trío formado por músicos curtidos en distintos grupos de la escena local malagueña (entre los varios nombres, destaca el de Cecilia Ann) es una de las grandes apuestas de Subterfuge. Acaban de presentar ‘Navarone’, un álbum de debut repleto de canciones de un indie rock tan clásico (Modest Mouse, The Shins) como eficaz y magnético, como su “hit” ‘Trío de pedernal’ –con guiño freak a ‘Los Goonies’– o este ‘Sagres mini’. Si no son los nuevos Viva Suecia, poco les va a faltar.

Atom Rhumba

Por sorpresa, el histórico grupo bilbaíno regresará en 2018 con un nuevo álbum, ocho después del último, ‘Gargantuan Melee’. Aún sin título, la nueva obra de Rober!, Joseba Irazoki y compañía verá la luz a principios de enero en El Segell del Primavera y, aunque aún no se dispone de más información al respecto, sí han compartido una canción completamente inédita que les muestra en terrenos más oscuros y pantanosos de lo habitual en su blues-rock bullicioso.

Cabeza

Cada vez es menos atípico que un sello foráneo se fije en un grupo estatal, aunque sí lo es si, como es el caso de Cabeza, cantan en español. Pero en el cuarteto madrileño comandado por la voz y la guitarra de Toña Medina las letras, de cierto punto surrealista, son solo una parte del carácter iconoclasta de su música, en la que caben psicodelia, folclore, noise… casi de todo. “Un sorbete de sesos, entraña gris ilegible”, que lo llaman ellos mismos. Días atrás, como decíamos, el sello británico Beige Rhombus publicaba el primer disco homónimo de los madrileños, en el que temas como ‘Circus’, ‘Mari Carmen’ o ‘Vaqueros aseados’ marcan la no-pauta.

Cabeza by Cabeza

Ben Ville

Benja Villegas ha emprendido un nuevo proyecto tras aquellos Anicet que tuvieron una repercusión considerable gracias a una inteligente campaña de marketing home-made y Catarata, su grupo junto al rapero Elphomega y Piti Elvira. Efectivamente, Ben Ville no es otro que él mismo, en este proyecto personal abierto a influencias más allá del rock, como la electrónica lo-fi o incluso la cumbia, como este ‘Sons of the Suburbs’ que abre ’T.A.F.K.A.A. (The Artist Formerly Known As Anicet)’, su EP de debut.

