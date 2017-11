Noel Gallagher odia al “sobrevalorado” Brian Wilson y al “comunista” de Jeremy Corbyn

Noel Gallagher no va a dejar que termine la semana sin que alguien se quede sin saber que tiene un disco nuevo en el mercado justo estos días, el notable ‘Who Built the Moon?‘. En una entrevista con Paste ha dejado todos los titulares que cabría esperar hablando de Liam, su álbum, otros artistas y un tema que le irrita particularmente, la política.

El artista explica que, aunque sabía que esta obra iba a dividir, cree que está en una cima creativa de su carrera y que este disco ha sido posible gracias a que opera “fuera de la industria musical”, a que no tiene “contrato con ninguna compañía”, pues añade que si alguien de la misma se hubiera pasado por el estudio de grabación le habría dicho que lo que estaba preparando no era un disco de Noel Gallagher. Pero cuando le preguntan por Brian Wilson se lía: “Joder, odio a Brian Wilson. ¿Y sabes qué? Si hay alguien más sobrevalorado que yo en la industria musical, es ese tipo”.

También resulta que en el disco toca Gem Archer, que antes estaba en Beady Eye, la banda de Liam. Sobre él dice: “le he perdonado por haberse ido al lado oscuro unos pocos años, pero todo está bien”. El entrevistador le dice que acaba de entrevistar a Liam y que este sigue echando de menos estar en Oasis, a lo que Noel responde: “pues que tome aire antes de pulsar el botón “enviar” de Twitter la próxima vez (…) Lo siento pero no me lo creo, y no me importa. Habla demasiado. Espero que esté pasando el momento más mierdero de su jodida vida”.

Por último, en cuanto a política, dice que no le interesa, que le resulta ajena porque “los políticos son economistas”, y si bien le preocupa que la política medioambiental de Trump afecte a sus hijos, se muestra en general indiferente: “Que jodan a Jeremy Corbyn, es un comunista. Y Trump… ni siquiera voy a decir lo que es”.