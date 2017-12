Bruno Mars vende 43.157 entradas en 2 horas para su show de Madrid

Bruno Mars ha sacado hoy a la venta las entradas para el paso de su gira de macroestadios por Madrid. Aunque las entradas no se han agotado y siguen a la venta a través de Ticketmaster, desde su promotora anuncian que han sido 43.157 las entradas vendidas en las primeras 2 horas de venta para el concierto que se celebrará el 22 de junio en el Wanda Metropolitano.

Hace un par de semanas se ponían a la venta las entradas para verle en Barcelona y en las primeras 2 horas se vendían 34.288 tickets para el Estadi Olímpic. Este show se celebrará antes, el 20 de junio. En el caso de Barcelona quedan entradas de grada y pista pero en Madrid solo queda grada y “pista premium” (son más caras y cercanas al escenario).

Bruno Mars, que como veis recibirá el verano que viene en España, ha seguido triunfando este año con los singles extraídos de ‘24k Magic‘, su álbum del año pasado. ‘Versace on the Floor’ y sobre todo ‘That’s What I Like’ están ya entre los grandes éxitos de su carrera, que repasará en esta gira que tendrá lugar en 2018.

Para cuando llegue en junio, ya sabremos si es uno de los ganadores de los próximos Grammy. Mars acude nominado a 6 estatuillas, entre ellas álbum del año, canción del año (‘That’s What I Like’) y grabación del año (’24K Magic’).