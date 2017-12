Belako anuncian larga gira y nuevo disco, ‘Render Me Numb, Trivial Violence’

Belako, que triunfaran el año pasado con ‘Hamen’ -no solo en festivales y salas, también estuvieron varias semanas en la lista de ventas española- tienen ya su nuevo disco preparado. Será el 23 de febrero cuando verá la luz ‘Render Me Numb, Trivial Violence’, de nuevo editado por Belako Records pero ahora con la colaboración de su nueva casa, El Segell del Primavera. Al día siguiente, se subirán al escenario del recién remodelado Palacio Euskalduna de Bilbao para presentarlo por primera vez ante 2500 personas con un ambicioso nuevo espectáculo escénico. Será el concierto de arranque para una gira de presentación de casi 20 fechas y para la que se pueden adquirir las entradas a través de Ticketea.

Aunque no hay que esperar a 2018 para ver a Belako en vivo o disfrutar de su música. Este sábado 16 de diciembre el grupo vasco despedirá 2017 en la sala Razzmatazz de Barcelona. Seguro que no falta algo de su material nuevo aunque solo se trate de los dos temas que han avanzado este año en vivo, el urgente ‘Over the Edge’ (atención a esa batería) y el más arisco, noise y experimental ‘Render Me Numb’. Desde El Segell nos confirman que ambos temas estarán en el álbum que sale en febrero. Debajo podéis comprobar las fechas de su gira con los meses en números romanos (?).

II / 24 BILBAO Palacio Euskalduna Hall 21:00

III / 08 MURCIA Rem 22:30

III / 09 ALICANTE Sala Stereo 22:30

III / 10 VALENCIA Wah Wah 22:30

III / 17/18 VIVE LATINO (MEXICO) CDMX

IV / 06 SANTIAGO Capitol 21:30

IV / 07 A CORUÑA Inn Club 22:30

IV / 12 VALLADOLID Porta Caeli 21:30

IV / 13 ZAMORA La Cueva del Jazz 22:30

IV / 14 LEON Espacio Vias 21:00

IV / 21 IRUÑA Zentral 21:30

V / 12 GRANADA En Orbita

V / 17 LLEIDA Café del Teatre 21:30

V / 18 MONZON Escuela de Calor 22:30

V / 19 GASTEIZ Jimmy Jazz 21:30

V / 25 MADRID Tomavistas Festival

V / 26 SANTANDER Escenario Santander 21:00