La Canción del Día: ‘The End’, la sobrecogedora oda de Diane Birch a su padre recientemente fallecido

Diane Birch es una talentosa compositora e intérprete de Michigan que, en un momento, pareció que iba a convertirse en una estrella. Fue en 2010, cuando publicó su álbum de debut ‘Bible Belt’ –referencia a las raíces religiosas de su familia, puesto que su padre era predicador– y canciones de pop soul con hechuras clásicas, a lo Carole King o Elton John, como ‘Nothing But A Miracle’ o ‘Rewind’ obtenían una repercusión importante. Pero su continuación, ‘Speak A Little Louder’, tardó 4 años en llegar y, pese a cortes tan potentes como ‘Love And War’ que podría haber convertido en éxito Adele, su estrella se diluyó y Warner perdió confianza en ella.

El año pasado, liberada de su contrato, publicó ‘Nous’, un EP autoproducido que aunque no perdía la raíz soul de sus primeros discos, sí mostraba cierta audacia en las maneras, aproximándose al trabajo de James Blake o Sampha, por ejemplo. Ahora regresa con una canción muy especial que refleja su faceta más intimista y nostálgica, ‘The End’, que hoy etiquetamos como Canción del Día.

Cuenta Birch en Facebook que se trata de una canción muy personal que ha querido regalar a sus fans con motivo de las Navidades. “Estoy muy emocionada de presentar esta canción tan especial en honor a mi difunto padre”, con el que deducimos vivió una relación complicada hasta hace poco, reconciliados poco antes de que llegara ese final. Se trata de una melodía dramática interpretada al piano, engalanada por preciosos arreglos de cuerda, en la que su voz doblada canta un texto sobrecogedor sobre un fantasma que vive bajo su piel, con el que baila “la niña que solía ser”. “Despiértame al otro lado / vuelvo allí de nuevo esta noche / nuestro amor apenas estaba comenzando / oh, ¿por qué una estrella refulge más brillante al final?”, canta en su estribillo. Una preciosa pieza que pronto será objeto de un vídeo y que, ojalá, sirva para que más gente –nosotros incluidos– valoremos el talento de Diane.