La Canción del Día: Jack White te suplica que no le abandones en ‘Connected by Love’

Jack White ha vuelto. Cuatro años después de ‘Lazaretto‘ (y de un sinfín de reediciones paralelas, maquetas, temas sueltos), tendremos continuación en serio en la carrera del que fuera líder del seminal dúo White Stripes. Ha hablado con Billboard de lo raro que es su próximo disco casi acabado, que se llama ‘Boarding House Reach’, y de momento comparte el primer single y su cara B, ‘Respect Commander’, a través de las plataformas de streaming.

Mientras ‘Respect Commander’ es una digna curiosidad, enérgica y vibrante en su rock clasicote de bajo trotón y solos de guitarra, la canción ganadora es ‘Connected By Love’. En ella se aúna cierta intencionalidad electrónica con el clasicismo de Jack White, quien entona casi desesperado su letra de desamor fruto del abandono y la incomprensión que él mismo genera alrededor. Aunque el estribillo insiste en que él y su ex (o los demás) están “conectados por el amor”, las estrofas son totalmente desoladas.

La primera es una petición de aliviar el sufrimiento de palabras clásicas en el género (“Ease my pain, make it wash on with the rain”), la segunda una petición a una mano amiga (“Take me home with you, and help me forget”) y el puente final una pregunta al aire en medio de la soledad (“What have I done? I have pushed away everyone”). El estribillo, en contrapunto, habla de “la conexión gracias al amor”: y ya ha bromeado asegurando que la letra no va sobre las enfermedades de transmisión sexual.

Una canción apta para sus fans de siempre pero también con alguna novedad (hay hasta un puntito Queen), en la que no falta el coro góspel de Ann & Regina McCrary del trío de Nashville The McCrary Sisters.

Su vídeo ya ha sido estrenado y deja la puerta abierta a otras interpretaciones de la canción: ¿están “conectados por el amor” los personajes de diferente raza y origen que aparecen en el vídeo, incluso a través de la muerte y la violencia?