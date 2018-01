20 directos para recordar a Dolores O’Riordan de The Cranberries

Con motivo de la muerte de Dolores O’Riordan, líder de The Cranberries, recuperamos algunos de los directos que la convirtieron en una de las voces más icónicas y reconocibles de su generación. Entre las actuaciones que recopilamos hay momentos tan carismáticos como el MTV Unplugged con cuerda o el dueto junto a Simon Le Bon de Duran Duran (su tour manager terminó siendo el esposo durante 20 años de la cantante), pero también joyas perdidas muy rara vez recordadas como los temas estrenados en el prestigioso programa de Jools Holland (atentos al modo en que le tiemblan las manos en el minuto 1.23) o esa versión con un micrófono testimonial de ‘Ode to My Family’ tan histriónica y reciente.

Hoy es especialmente difícil repasar las letras de ‘Empty’, ‘Shattered’, ‘Roses’ o ‘I’m Still Remembering’, una canción que estrenaron en Madrid, pues la muerte y el desasosiego ocuparon muchos de sus textos, discos enteros. Sin embargo, es necesario quedarse con el torbellino que O’Riordan fue sobre el escenario: la toma vocal de este directo de ‘Ridiculous Thoughts’ es casi más consistente que la de estudio, la punki ‘Liar’ sigue siendo una risa en la incorporación de una danza irlandesa al final, las interpretaciones en Vicar Street tuvieron lugar cuando estaba a punto de dar a luz a su segundo hijo y ese ‘Promises’ con la camiseta de “zorra psicótica” es oro puro. They say the cream will always / Rise to the top / They say that good people / Are always first to drop.

1.-Promises (Psycho Bitch)

2.-Linger con Simon Le Bon

3.-No Need to Argue en Jools Holland

4.-Ridiculous Thoughts, Munich, 1994

5.-Dreams en Woodstock

6.-Ode to my Family, desenchufada

7.-Animal Instinct, Vicar Street

8.-I Will Always, 1993

9.-Liar, Londres 1994

10.-I’m Still Remembering, Madrid 1995

11.-Roses, acústico 2012

12.-Shattered, Vicar Street

13.-Empty, 2016

14.-I Can’t Be With You, 1999

15.-Never Grow Old, Acústico

16.-When You’re Gone, error incluido

17.-I Still Do, inicios

18.-Salvation, Paris 1999

19.-Loser, Chile, 2007

20.-Zombie, MTV Unplugged