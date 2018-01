Katy Perry tiene “un plan”… ¿pero cuál?

Steve Barnett, director de Capitol, ha concedido una entrevista a Variety donde ha hablado del futuro de la discográfica y también del de sus artistas, entre ellos Katy Perry. La autora de ‘Roar’ ha tenido un 2017 complicado debido a las decepcionantes ventas de su último disco, ‘Witness’, y Barnett afirma que el desempeño del disco le ha llevado a mantener “duras conversaciones con Katy y su equipo” recientemente, relacionadas con la posibilidad que Perry ya no esté “conectando” con el público tanto como antes. “Por muy exitosa que hayas sido, aprendes. Y creo que se aprende más de los errores que de los éxitos”. Finalmente, Barnett apunta: “Pero ella tiene un plan, y nosotros tenemos un plan, y me da muy buena sensación”.

No tenemos ni la más remota idea de a lo que se puede referir Barnett con eso de “plan”. He aquí cinco posibilidades no tan descabelladas para el que podría ser el posible “comeback” a corto o largo plazo de Katy Perry, que compaginar a su vez con su futura participación en ‘American Idol’.

1.- Sacar otro single con Calvin Harris: ‘Chained to the Rhythm’ fue un éxito considerable, pero el número uno de Perry en 2017 se lo ha dado Calvin Harris en Reino Unido con ‘Feels’. Quizá sería buena idea colaborar de nuevo, de cara un posible hit entre discos que devuelva a Perry también al número uno de Estados Unidos.

2.- Sacar un disco este año: Aunque ‘Witness’ no estaba mal (salvo algunas letras), su promoción ha sido para olvidar: las meteduras de pata en televisión, las actuaciones esperpénticas en Saturday Night Live, el “reality show” retransmitido en Youtube, la portada del disco… Todo ha ayudado a hundir el barco de ‘Witness’. Katy vendría necesitando un nuevo disco y cuanto antes, mejor. ¿La nueva churrera?

3.- Hacer otro tipo de humor: ‘Swish Swish’ no ha funcionado, ‘Bon Appétit’ no ha funcionado, ‘Hey Hey Hey’ no ha funcionado… No es que fueran malas canciones, pero sus vídeos llenos de humor fácil desde luego no han ayudado a su desempeño en listas. Perry no tiene que abandonar el humor para siempre, pero quizás hacer algo más sutil puede ser un buen plan. Esta era no ha conocido vídeo emotivo como ‘The One that Got Away’ y es una pena.

4.- Pasarse al country: Como Lady Gaga, Miley Cyrus, Harry Styles, Kesha y ahora Justin Timberlake y Kylie Minogue, Perry puede tratar de recuperar público y/o credibilidad haciendo como todos estos artistas han hecho recientemente, que es desempolvar la guitarra acústica y el gorro de “cowboy” o “cowgirl” y hacerse country. No es que queramos que vuelva Katy Hudson, pero la cantante tiene una voz apta para las melodías clásicas, perfecta para un posible single o disco de madurez en este estilo.

5.- Reinventar su marca: Katy ha escrito recientemente en Twitter: “no quiero ser actual, quiero ser trascendental”. Todos nos lo hemos pasado pipa con la Katy de las tetas tarta, con la Katy empollona, con la Katy de la Jungla, con la Katy Cleopatra, incluso con la Katy hirviéndose con verduras. Pero puede que el “comeback” de Perry pase por una reinvención total hacia esa artista seria que tantas veces ha asomado en sus discos, pero que apenas se ha explotado. No todo en la vida son ventas, al fin y al cabo.