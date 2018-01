Drake publica 2 nuevos temas agrupados bajo el nombre ‘Scary Hours’

Era raro no saber hace tiempo gran cosa sobre Drake, una persona capaz de sacar 120 singles en 10 años, es decir, uno por mes… et voilà. El artista ha compartido a última hora de este viernes dos canciones nuevas que suceden a su última publicación oficial, lo que él llamaba la playlist ‘More Life‘, a la postre uno de los discos más vendidos de 2017, por encima de los 3 millones de copias.

Las nuevas canciones reciben los nombres de ‘God’s Plan’ y ‘Diplomatic Immunity’. La primera está más asentada en los ritmos y sonidos de la música urbana a día de hoy, siguiendo la línea de por ejemplo ‘Hotline Bling’; mientras que la segunda se sitúa más a principios de siglo: podría haber aparecido en cualquiera de los dos primeros álbumes de Kanye West, teniendo en cuenta su sample de cuerdas sintetizadas.

Las canciones, agrupadas bajo el misterioso nombre de ‘Scary Hours’, no han sido un número 1 instantáneo en iTunes como ha sucedido en ocasiones con el repertorio de Drake, si bien donde el artista ha triunfado últimamente es en las plataformas de streaming a modo de sleeper: ‘Fake Love’ y ‘Passion Fruit’ no fueron número 1 en ninguna lista significativa y ambas suman 400 y 500 millones de reproducciones en Spotify.