El tracklist perfecto de ‘More Life’ de Drake

La pasada semana Drake arrasaba en los Premios Billboard acaparando nada menos que 13 galardones. Curiosamente esto sucedía tras lanzar ‘More Life’, una mixtape (sic, aunque en mi pueblo esto es un long play al uso) que, aunque ya sea un nuevo éxito comercial del canadiense, no ha gustado a todo el mundo. Según Metacritic, la valoración media es de 79 puntos sobre 100, gozando con notables de medios tan prestigiosos y exigentes como The New York Times o The Guardian y aún más entusiastas críticas de Paste Magazine o Consequence of Sound, que le cascaba nada menos que un 91/100. Mucho mejor parado, por ejemplo, que ‘Views’, su álbum del pasado año.

Sin embargo, no pocas voces –ahí queda la gran viñeta de Oli+Glu en su sección ‘Yo he venido de mi casa‘, han señalado que 22 cortes eran demasiados, y que en esta nueva obra hay demasiadas “canciones terminadas y otras (muchas) subdesarrolladas e interludios (…) innecesarios”, según la crítica de mi compañero Jordi Bardají, por ejemplo, que lo valoraba con un 6,1 sobre 10. “No, de nuevo nadie tiene 1 hora y 20 minutos de su vida para dedicar enteramente a Aubrey Graham, pero, como suele suceder con el artista canadiense, ‘More Life’ presenta un puñado de buenas canciones que vale la pena destacar, aunque también otro buen montón de temas anodinos de los que solo los fans se acordarán en el futuro”, apostillaba.

Pues bien, como en otras ocasiones hemos hecho con los últimos discos de Rihanna, Justin Bieber o su propio ‘Views’, hemos rehecho el tracklist de ‘More Life’, quedándonos con la crema y redistribuyéndola, redescubriendo un trabajo mucho más aprovechable y disfrutable. Evidentemente, nos hemos quedado con la parte más pop del disco: por supuesto no falta la pegadiza ‘Passionfruit‘, una ‘Get It Together’ que está casi a su misma altura (en mi opinión, la intro con su co-intérprete, Jorja Smith, sí tiene interés) ni el single anticipo ‘Fake Love‘, que encaja mucho mejor como puerta de entrada del álbum (tras emplear la preciosa ‘4422’ con Sampha, seguida del esbozo catchy ‘Blem’ como introducción).

Al margen del lado más caribeño (que completa ‘Madibba Riddim’), a mi juicio una de las facetas más loables de ‘More Life’ es su aproximación al grime británico –con el interludio de Skepta– mucho más atrevido que las aportaciones trap. Aunque ‘Gyalchester’ y ‘Free Smoke’ son, indudablemente, un tiro. Para la recta final de nuestra playlist hemos dejado lo mejor del Drake más arquetípico y reconocible: el R&B hot de ‘Teenage Fever’, con el simpático detalles del sample de su ex-novieta Jennifer Lopez, el rap sinuoso de ‘Lose You’ y la gran aportación de Kanye West –y Gabriel Garzón-Montano–, ‘Glow’, que brilla como broche final. Una selección que deja 45 minutos incontestables de gran pop urbano. Al menos a nosotros nos lo parece así.