Drake venderá otro par de millones, Sampha no

Hits

El protagonista en positivo de nuestra columna “Hits & Flops” esta semana solo puede ser Drake, pues solo él de momento ha logrado hacer sombra este año a Ed Sheeran a nivel global. El artista canadiense ha publicado una nueva “playlist” que no es sino un disco de los de toda la vida, solo que muy largo, llamado ‘More Life‘. El álbum incluye el hit del año pasado ‘Fake Love’ y otros 21 temas totalmente nuevos.

Como todos los últimos discos de Drake, ha alcanzado un monstruoso éxito en su primera semana, rozando lo equivalente a 700.000 copias a nivel global según la estimación de Mediatraffic. De ellas, 500.000 proceden de Estados Unidos, con más presencia proporcional que nunca de los puntos de streaming, lo cual es lógico si recordamos que en su semana de salida no había edición física, sólo digital, y lo rápido que ha cambiado el mercado. En cualquier caso, todo un exitazo sobre todo en Estados Unidos, que le ha dado otro disco de oro en tan solo 5 días y medio (la “playlist” salió por alguna razón un sábado por la tarde en lugar de un viernes por la mañana, como es lo habitual).

Además de ser número 1 en Estados Unidos y por supuesto su Canadá natal, el disco ha llegado al número 2 de las listas noruegas, irlandesas, británicas y danesas, y también ha llegado al puesto 5 en Francia y al puesto 7 en Alemania. Curiosamente, España es el país en el que peor le ha ido (puesto 42), si bien iTunes no es una tienda demasiado popular por aquí.

Además, el alto streaming de ‘Passionfruit’ (73 millones van ya en Spotify) y de muchos otros temas como ‘Portland’ o ‘Get It Together’, garantiza una larga vida a este proyecto, que pensaba tener edición física el 31 de marzo en las calles, si bien se ha retrasado. El millón de unidades está asegurado, los 2 millones son más que posibles. Playlist o no, este será uno de los discos más vendidos de 2017.

Flops

Con quien no termina de pasar gran cosa es con Sampha. El colaborador de Drake (y de Kanye y de Solange y de tanta otra gente) debutaba en febrero con un ‘Process‘ que solo ha triunfado a nivel crítico. El álbum únicamente llegaba al top 10 en su país, Reino Unido, donde resistía en el top 75 tan solo 3 semanas.

En cuanto al resto del mundo, no se puede decir que haya generado demasiado interés: número 46 en Alemania, número 38 en Holanda, número 35 en Canadá, número 51 en Estados Unidos… y después, la nada. Salvo en la lista holandesa y la belga, el álbum aguantaba solo una semana en listas.

Una pena que un 20% de la riqueza de Drake no haya caído sobre este colega, teniendo en cuenta el potencial de ‘Blood On Me’ o la universalidad de ‘(No One Knows Me) Like the Piano’.

En cuanto a nuevas ideas promocionales, el artista acaba de sacar una película de 36 minutos con la música del disco, pero solo se puede ver en Apple Music. Esperemos que al menos le hayan untado.