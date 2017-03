El tracklist perfecto de ‘Views’ de Drake

El nuevo disco de Drake, ‘Views‘, es un gran éxito comercial. Es número 1 en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, además de top 3 en Holanda, top 5 en Dinamarca y top 10 en Italia. Incluso en España, solo gracias a las ventas digitales, es top 17. ¿Pero es ‘Views’ un éxito artístico? Dejando de lado la disparidad de críticas que ha recibido por parte de medios tan importantes como Pitchfork, Rolling Stone o NME, algunos de los cuales lo ponen muy bien, otros no tanto, el aspecto del álbum en el que parece estar de acuerdo todo el mundo es que ‘Views’ es demasiado largo.

El mundo del hip-hop tiene su historial de discos extensos. No hay más que consultar los clásicos: 14 pistas en ‘The Miseducation of Lauryn Hill’, 15 en ‘Me Against the World’ de 2pac, otras 15 en ‘Hard Core’ de Lil’ Kim, 16 en ‘The Chronic’ de Dr. Dre, 18 en ‘Miss E… So Addictive’ de Missy Elliott, 19 en ‘Ready to Die’ de Notorious B.I.G… Y tampoco hay que irse tan lejos: ‘To Pimp a Butterfly‘ de Kendrick Lamar trae 16 canciones, mientras los primeros largos de Kanye West o el último también venían cargaditos. Drake ha seguido la tradición desde el principio: ‘Take Care’ traía 19 pistas, ‘If You’re Reading This It’s Too Late’ 17. ‘Views’ trae 20.

Como demuestran los clásicos mencionados, la duración de un disco no es un problema en sí mismo, del mismo modo que hay discos de 10 canciones que se hacen más largos que otros de 18. Pero ‘Views’ no es un disco perfecto. Por el contrario, su selección parece una mezcla entre canciones imprescindibles y relleno de lo más caprichoso que solo puede satisfacer de verdad al mismo Drake. A él y a su sello lo mismo les da porque ambos saben que las rosquillas las van a vender, pero para aquellos y aquellas que no estamos interesados en pasar por caja, no es mala idea usar la tijera. Por eso, os proponemos un “tracklist” de ‘Views’ con las que creemos son sus 12 mejores canciones.

El álbum no podría empezar mejor con ‘Keep the Family Close’, una canción portentosa, emocionante, sobre la importancia de la familia tras una ruptura. Le sigue la siniestra ‘9’. Hemos dejado intacto ese inicio de disco porque es perfecto. Pero igual no ha sido tan buena idea relegar ‘Hotline Bling’, el mayor éxito de Drake de momento, a canción de regalo. Como pista 3 tiene más sentido. En el resto del tracklist, evidentemente ‘One Dance’ viene antes y el nivel se mantiene con dignidad a través de composiciones tan sólidas como la old-school ‘Western Road Flows’, la jugosa ‘Controlla’, la ochentera ‘Feel No Ways’ o el futuro número uno que es ‘Too Good’ con Rihanna.

¿De qué hemos prescindido? De canciones claramente inferiores como ‘Redemption’, ‘Grammys’, ‘Child’s Play’ o ‘Fire & Desire’. De hecho, todas las pistas que hemos eliminado, a excepción de ‘Grammys’ con Future, son de Drake a solas, sin “featuring”. Desde luego, muy contento ha de estar con su propio trabajo para hacer un disco de 20 canciones. Pero la realidad es que todas no son tan buenas. Por suerte no ha desaprovechado las colaboraciones y, entre las mejores canciones del álbum se encuentran ‘With You’ con PARTYNEXTDOOR y ‘Faithful’ con dvsn y Pimp C.