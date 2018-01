Los discos más vendidos de 2017 en todo el mundo

Como cada año, el site alemán Mediatraffic, que desde hace más de una década realiza una aproximación a una lista global semanal de álbumes más vendidos y canciones más populares, publica su lista con los álbumes más vendidos de 2017 en este caso. Hasta que llegue el informe IFPI oficial dentro de unos meses, con el que suele diferir muy poco, no se conoce aproximación mejor. Además, por primera vez se incluyen puntos de streaming sumando lo que equivaldría a ventas.

Como era de prever, la tabla de 40 puestos está liderada por una diferencia abismal por Ed Sheeran con ‘Divide‘, que se ha quedado a las puertas de superar lo equivalente a 10 millones de unidades. Son 9,7 millones de puntos, casi triplicando al número 2, que ha sido ‘DAMN.’ de Kendrick Lamar, uno de los mejores discos de 2017 para casi todas las publicaciones. En el puesto 3 encontramos ‘More Life‘, un disco que no es un disco sino “una playlist” de uno de los artistas más famosos del siglo, Drake. Ha vuelto a superar los 3 millones de copias/puntos pese a no contar con el respaldo de una edición física y de ningún macrohit tamaño ‘One Dance’.

En el puesto 4 encontramos ‘Reputation’ de Taylor Swift, sobre los 3 millones de copias, y destacan las buenísimas posiciones logradas por ’24K Magic’ de Bruno Mars y ‘Starboy’ de The Weeknd pese a haber sido editados en 2016. El top 10 se completa con dos discos de artistas noveles, los de Rag’n’Bone Man y Post Malone, y uno de veterana, ‘Beautiful Trauma’ de P!nk.

En el resto del top 40 encontramos ‘Evolve’ de Imagine Dragons (puesto 11 con 1,9 millones de unidades), ‘Culture’ de Migos (puesto 14 anual con 1,6 millones), ‘The Thrill of It All’ de Sam Smith (puesto 15 con 1,5 millones), ‘Memories… Do Not Open‘ de Chainsmokers (puesto 17 con 1,5 millones), ‘American Teen’ de Khalid (puesto 18 con 1,4 millones), ‘Harry Styles‘ (puesto 21 con 1,4 millones), ‘Illuminate’ de Shawn Mendes (puesto 22 con 1,35 millones), ‘One More Light’ de Linkin Park (puesto 32 con 1,1 millones) o ‘Grateful’ de DJ Khaled (puesto 34, 1 millón).

Las buenas posiciones, años después, de ‘x’ de Ed Sheeran (número 13 anual) y ’25’ de Adele (número 16 anual) muestran la fidelidad conseguida por ambos británicos. Así queda el top 10:

1.-Ed Sheeran – Divide 9.636.000

2.-Kendrick Lamar – Damn. 3.653.000

3.-Drake – More Life 3.102.000

4.-Taylor Swift – Reputation 2.981.000

5.-Bruno Mars – 24k Magic 2.645.000 (Total: 3.802.000)

6.-The Weeknd – Starboy 2.479.000 (Total: 3.233.000)

7.-Soundtrack – Moana 2.270.000

8.-Rag’n’Bone Man – Human 2.087.000

9.-Post Malone – Stoney 2.073.000

10.-Pink – Beautiful Trauma 1.948.000