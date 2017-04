Shawn Mendes / Illuminate

Este mes de mayo, la gira del nuevo “I don’t know her”, el fenómeno canadiense Shawn Mendes, llega a España, por lo que es pertinente recuperar su segundo disco, ‘Illuminate’, que de hecho acaba de reeditarse con un single nuevo y varios temas inéditos. El álbum, que ha sido número 1 en Estados Unidos, top 3 en Reino Unido y top 5 en España, ha vendido cerca de medio millón de unidades desde su salida en septiembre de 2016, en parte gracias al éxito de su sencillo principal, ‘Treat You Better’, un hitazo en streaming y también una de las canciones más espantosas del año pasado. Aparte de su horripilante gancho aullado “better than he can”, que suena a la peor de tus pesadillas, la canción resume lo más irritante de Mendes, que es su proyección de pseudo príncipe azul, el que susurra al oído de sus fans adolescentes cosas como “escúchame, cariño, no quiero arruinar tu felicidad, pero ¿no sabes que soy el único chico para ti?” (‘Ruin’) o “soy la persona que puede tratarte como una señorita” (‘Bad Reputation’). Es la misma pose de salvador de las nenas con guitarra acústica que asume Ed Sheeran, pero con peores canciones. El single nuevo, ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’, con su punto aflamencado, no está del todo mal, como tampoco lo está, de hecho, el blues de ‘Ruin’, la cuca ‘Three Empty Words’ o el dramático single ‘Mercy’ a pesar de su predecible punto góspel (¿¿a qué puede sonar una canción titulada ‘Mercy’ si no??), pero que no os engañen, ‘Illuminate’ es otro disco de pseudo-cantautor prefabricado de El Corte Inglés, un producto almibarado y diseñado para conquistar a adolescentes impresionables. “Teen pop” de toda la vida, pero “escrito a mano”, que diría el propio Mendes. Me quedo con Bieber de calle.

Mendes actúa el 9 de mayo en Barclaycard Center de Madrid y el 12 de mayo en Palau Sant Jordi de Barcelona.

Calificación: 3/10

Lo mejor: ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’, ‘Ruin’, ‘Three Empty Words’, ‘Mercy’

Te gustará si te gusta: Ed Sheeran, Charlie Puth, Meghan Trainor

Escúchalo: Spotify