Khalid / American Teen

Khalid es tan joven que cuando salieron Backstreet Boys él todavía no había nacido, así que es un icono “millennial” en potencia. De hecho puede que ya lo sea atendiendo a los buenos resultados que su disco ha producido en Billboard, donde ha sido top 4, y en streaming (sus escuchas en Spotify son espectaculares). Además, el chico ha colaborado con Calvin Harris y Lorde (a quien telonea este lunes en Barcelona) y se ha hecho con el premio a Artista revelación en los últimos VMA. Ya lo dice su propio nombre: Khalid Legend Robinson.

El muchacho de El Paso, Texas (al que probablemente has escuchado en ‘Silence’ de Marshmallo) ha creado un debut a medida para representar al “adolescente americano” medio de 2017, el que se ha criado con la nube y un teléfono inteligente bajo el brazo, y su mayor éxito hasta la fecha no podría ser más representativo de su estilo, un ‘Location’ de producción exquisita, rica pero sin excesos, en que Khalid ruega a su amante que le envíe su “ubicación” para poder reunirse con él o ella. Aunque lo más llamativo de la canción sin duda es que su arreglo principal parece replicar (quizá involuntariamente) el efecto de sonido de las notificaciones nuevas de Grindr (y la gente ya se ha dado cuenta). Debido a que el disco incluye un mensaje teléfonico de lo que parece una ex de Khalid, se podría asumir que el chico es heterosexual y esto es una coincidencia, o también que es bisexual, pero da lo mismo.

‘American Teen’, que por sonido refleja la influencia en el desarrollo del soul y el R&B que han ejercido en los últimos tiempos gente como The xx, James Blake, Frank Ocean, la misma Lorde o, notablemente, Anderson. Paak (el gusto de Khalid por los sonidos funk y disco es evidente a lo largo del álbum), es un trabajo salpicado por episodios de fiestas desbocadas, amistades que parecen eternas y los primeros pasos en el amor y está lleno de nostalgia e idealismo adolescente, como demuestran ‘American Teen’, que clama “la juventud es mi esencia” (no es casualidad que titule el disco); ‘Young Dumb & Broke’, en la que el joven reconoce estar “sin blanca, pero me queda el amor”, o ‘Let’s Go’, que nos habla sobre “tirar las preocupaciones por la ventana”.

Pero ‘American Teen’ es sobre todo un disco amores fracasados, ya sea a causa de la inmadurez de Khalid, como nos cuenta ‘8TEEN’, en la que a través de un número de pop agridulce el artista recuerda “yo tenía 18 años y todavía vivía con mis padres” (¿cómo se llamaría esta canción si Khalid viviera en España? ¿“25”?) o a causa de personas que le han tratado mal (el baladón ‘Coaster’). Una de las composiciones más acertadas del álbum, ‘Another Sad Love Song’, es una oda a esas canciones de desamor que la historia del pop jamás dejará de producir, pero además contiene un estribillo de armonías manipuladas con autotune resuelto con exquisito gusto.

En algunos casos, sin embargo, Khalid busca en sus letras una vulnerabilidad que se convierte en victimismo, como refleja la semi acústica ‘Saved’, en la que Khalid clama “espero algún día encontrar el orgullo para llamarte”, para después lanzar su dardo: “espero que te des cuenta de que yo fui la única persona que se preocupó por ti / no encontrarás un amor como el mío en ninguna parte”. ¡Menos mal que el chico no era orgulloso! (en ‘Coaster’ directamente anuncia “tú no me mereces”). Le perdonaríamos el desliz si por lo menos el disco tuviera unas cuatro canciones menos (al final se hace largo), pero hasta en su objetivo de arañar streamings ‘American Teen’ es puramente 2017.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Location’, ‘Another Sad Love Song’, ‘Young Dumb & Broke’, ‘8TEEN’, ‘American Teen’

Te gustará si te gusta: Anderson .Paak, Lorde, Glass Animals, James Blake, The xx

Escúchalo: Spotify