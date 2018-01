El vestido de Lorde en los Grammys traía mensaje; la organización explica por qué no le ofrecieron actuar sola

Lorde no ganó anoche en los Grammy el único premio para el que estaba nominada, que era nada más y nada menos que el mejor Álbum del Año por ‘Melodrama’. Perdió en favor de Bruno Mars, pero al menos sí acudió. Se la vio varias veces a lo largo de la ceremonia con un estupendo vestido rojo, que no obstante, escondía sorpresa.

En el mismo cabía un mensaje conocido de la artista estadounidense Jenny Holzer, que decía algo así como: “¡Alégrense! Nuestros tiempos son intolerables. Armaos de coraje, porque lo peor es un presagio de lo mejor. Sólo las circunstancias extremas pueden precipitar el derrocamiento de los opresores. Lo viejo y lo corrupto debe ser desechado antes de que la justicia pueda triunfar. La contradicción se intensificará. El reconocimiento se acelerará por la puesta en escena de las perturbaciones de las semillas. El apocalipsis florecerá”. Una llamada al cambio y a la renovación que parece dejar atrás los tiempos de desigualdad.

Por otro lado, ha sido polémica la decisión de la organización de no ofrecer a Lorde actuar sola en la ceremonia, como sí ofreció al resto de nominados a Álbum del Año. A ella se le ofreció, aparentemente, aparecer en el tributo a Tom Petty, en el que no pegaba demasiado. La organización ha respondido indicando que no hay lugar para todos los nominados. El productor de la gala Ken Ehrlich ha dicho en Variety: “No sé si fue un error. Hay que elegir en este tipo de shows. Tenemos una caja que se va llenando. Su disco es muy bueno, pero no hay manera de que podamos meter a todo el mundo”. Traducción: ¿sabíamos que no iba a ganar, por lo que ofrecimos actuar a Kendrick, Bruno y Childish Gambino, que sí sabíamos que iban a ganar?

Actualización: Lorde parece haber respondido a las palabras de la organización de los Grammys enlazando a las fechas de su gira actual. Escribe, en mayúscula: “SI TE ESTÁS PREGUNTANDO SI PUEDO PETARLO EN UN ESCENARIO O NO… VEN A VERLO TÚ MISMO”.

IF YOU’RE DEBATING WHETHER OR NOT I CAN MURDER A STAGE… COME SEE IT FOR URSELF 😇https://t.co/BeS8VYTynn — Lorde (@lorde) January 29, 2018