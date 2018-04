‘PYNK’ de Janelle Monáe y Grimes celebra con elegancia el “poder del coño”

Janelle Monáe ha estrenado un tema nuevo de su nuevo disco, que se llama ‘Dirty Computer’ y sale este mismo mes, en concreto el 27 de abril. Tras ‘Make Me Feel’ y ‘Django Jane’, es el turno de ‘PYNK’, una canción que aparece hacia la mitad del tracklist, haciendo un sándwich entre las otras dos ya mencionadas. Se ha estrenado en principio a través de Tidal y Apple Music, pero no corráis porque su vídeo se ha estrenado también pocos minutos después y no a través de estas plataformas sino de Youtube.

La canción, que cuenta con la colaboración de Grimes, es explícita, como lo es también su homenaje al “poder del coño”, que por si no queda claro tras el visionado del vídeo, se referencia también en su nota de prensa: “PYNK es una atrevida celebración de la creación. El amor por una misma. La sexualidad. Y el poder del coño. PYNK es el color que une todo, ya que el rosa es el color encontrado en los rincones más profundos y oscuros de los humanos de todo el mundo. PYNK es donde nace el futuro”.

A falta de averiguar qué opina P!nk de todo esto (probablemente encantada), ‘PYNK’ muestra vello púbico falso, ropa interior y mujeres en todo su esplendor, aunque con una fotografía más Beyoncé que Peaches. El vídeo está dirigido por Emma Westenberg y cuenta con la actriz Tessa Thompson.