¿Childish Gambino se ha inspirado de más en un tema de Jese Harley para ‘This is America’?

‘This is America’ de Childish Gambino es claramente una de las canciones más importantes de 2018. Pero tras el éxito llega la polémica, y este fin de semana un usuario de Reddit ha acusado a Donald Glover de haber copiado la canción de un tema antiguo de Jese Harley, ‘American Pharaoh’. Ambos comparten un estilo, estructura y temática muy similares.

En Instagram, el rapero de Nueva York ha respondido a la polémica, asegurando que no cree Glover haya copiado ‘American Pharaoh’ tal cual en ‘This is America’, pero apuntando que sí reconoce una influencia y que hubiera “molado” al menos una “mención” por parte de Glover a su canción. “Siempre pensé que mi canción inspiró [‘This is America’], desde el primer momento en que la escuché”, ha escrito. Eso sí, Harley ha añadido que “todos los artistas se inspiran en otros”.

Quien ha tenido menos pelos en la lengua ha sido el colaborador de Glover Fam Rothstein, co-director de la agencia creativa en la que trabaja Glover junto a Rothstein y Wolf Taylor, Wolf + Rothstein, y co-productor del videoclip de ‘This is America’. En Twitter, Rothstein ha negado -implícitamente- que ‘This is America’ se un plagio, apuntando que la composición se originó en 2015. “Internet es un lugar donde no hay consecuencias. Odio que los “académicos de Toronto” y cualquier bloguero blanco pueda decir algo y vosotros os lo creeréis. Esta canción tiene 3 años, y tenemos archivos de Pro Tools para demostrarlo”. A continuación, Rothstein ha mandado a la mierda a los blogueros en cuestión, a sus madres y a sus “futuros fetos”.

the Internet is a place of no consequences. I hate that Toronto Akademiks/every white blogger can say something as gospel and y'all take it. this song is 3 yrs old, and we have pro tools files to prove it. but fuck you and your moms, and your future fetuses. stay blessed. https://t.co/z7AyyWgrOz

— Fam Rothstein (@famlikefamily) June 25, 2018