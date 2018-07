Nathy Peluso, Bunbury y Los Auténticos Decadentes, lo mejor de la 1ª jornada de Río Babel

El Festival Río Babel, que el pasado año sorprendió por su acertada apuesta por la música latinoamericana, con bandas como Los Fabulosos Cadillacs, vuelve este segundo año de vida a demostrar que en Madrid no solo lo petan los Arctic Monkeys. También, otras apuestas alternativas y más cercanas a la comunidad latina, a la que quizás no se presta toda la atención que se debería, a la vista de la intensidad de la celebración del público durante esta primera jornada.

Estrenando nueva ubicación, el Festival Río Babel arrancaba con los siempre simpáticos Jenny & The Mexicats y su particular apuesta por la fusión del rock, el sonido de la trompeta de Jenny y melodías bailables, reconocibles y de regusto a vieja feria (todo con la connotación positiva, no me vayan ustedes a malinterpretar). Ataviada con una gorra de béisbol, la inglesa no cesó en su intento de hacer bailar a una concurrencia que se escabulle del sol de la mejor manera posible. A pesar de la coincidencia en fechas con el Orgullo, no faltó audiencia para los segundos de la tarde, We The Lion. Los peruanos se aventuraron con un mash up de la intro de ‘Juego de Tronos’, así como un par de versiones bastante acertadas, como la de ‘Ho Hey’, de The Lumineers – efectivamente, We The Lion bebe mucho de la moda del folk y el ukelele-, terminando con su archiconocido ‘Found Love’.

Nathy Peluso, uno de los reclamos del cartel del día, recogía el testigo con todas las ganas de bailar del mundo y su particular interpretación del ‘Bang Bang’ de Nancy Sinatra y ‘Dos Gardenias’, dedicando incluso un tema entero al lucimiento de su DJ y la banda mientras ella demostraba que no solo la precede su voz, también una presencia magnética, fuerte y extremadamente carismática. Terminaba su actuación con ‘Corashe’, dejando tan solo unos pocos segundos a Juanito Makandé para el comienzo de su show.

El gaditano fue el único que hizo referencia al tema oficial del fin de semana con un escueto “ojalá llegue el día que no hablemos de hombres ni de mujeres, si no de personas. Mientras tanto, ¡viva las mujeres!” Y poco más. “Es un orgasmo estar aquí con vosotros”. Labia no le faltaba y ganas de convertir el Babel en un tablao, con su escenario decorado al más puro estilo de la Línea de la Concepción, tampoco. Un espectáculo bailable en el que no faltó ‘Niña voladora’ y que culminó con la versión de ‘Eres para mí’ de Natalia Lafourcade.

Bunbury sustituía al anadaluz en el escenario contiguo ganándose al público con un “en este concierto haré un recorrido por toda mi carrera”. El público enfervorizó (pocas cosas podían dar más miedo que un Bunbury sin sus temas míticos de Héroes del Silencio). Más cansadete de lo habitual y con menos intensidad en sus típicas poses, pero con el mismo bozarrón infatigable y personalísimo, Enrique (nombre que el público coreaba una y otra vez) comenzó su show con su último single, ‘La actitud correcta’, terminándolo con el primero de los singles que le dio a conocer en solitario, ‘Lady Blue’. Entre medias no faltaron ‘Maldito Duende’, ‘Héroe de Leyenda’ o ‘El Extranjero’. Al maño hay que reconocerle su capacidad para llevar su espectáculo allá donde va sin dejar de lado en ningún momento al público, al cual agradeció cada uno de sus gestos.

Alamedadosoulna recogió la emoción depositada por el maño, transformándola en un puro pogo agitado con una barra mágica del ritmo (no, no se puede definir de otra manera) y un show de canciones continuas en las que poder corear “soy una culebra” o chocarse con el personal al ritmo de las covers encadenadas de ‘Crazy in Love’ o ‘Respect’. No parecían querer bajarse del escenario -algo que siempre les pasa- y, de hecho, la velocidad de su set hizo incluso que pareciera más corto de lo habitual (¿sería así?).

Los Auténticos Decadentes no se andaron por las ramas: globitos de colores para la concurrencia y visuales en los que los colorines no daban descanso a la retina, como tampoco los trajes de Cuto, Nicho y El Francés. Al contrario que ocurrió con Alameda, los argentinos pecaron de disminuir el ritmo de ‘Loco (Tu forma de ser)’, así como de acelerarlo en ‘No me importa el dinero’. Lo que no faltaron fue duchas de ¿cerveza?, ¿era cerveza? a los asistentes, bombona y pistola mediante desde el mismo escenario.

King Coya y las Queen Cholas se encargaban de rematar el primer día de festival al más puro estilo Babel: ellas dos disfrazadas con cabezas de lobo, él ataviado con una chamarra de chamán. Coreografías adictivas, ritmos afro-latinos y un dab soterrado en la electrónica y los remixes más heterogéneos de la Pachamama, directamente desde la confianza del Sónar.

Mañana sábado le tocará a Bebe, The Crystal Fighters y Cat Empire compensar la falta de Molotov. No les será difícil, pues ganas no faltan. (Y tequeños, en la zona de foodtracks, tampoco).