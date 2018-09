Nile Rodgers & Chic revela más temas de su disco con Mura Masa, Craig David, Lady Gaga….

Después de varios cambios de fecha, parece que el disco de Nile Rodgers & Chic, ‘It’s About Time’, llegará al mercado el próximo 28 de septiembre (al menos es la fecha que aparece en el pre-pedido de iTunes). Hemos conocido varios temas del álbum, como ha sido el caso de ‘Till the World Falls’; y alguna canción en vivo, como ha sido el caso de ‘Boogie All Night‘, y hoy es el turno de escuchar una nueva composición.

Se trata en este caso de ‘Sober’, que cuenta con la participación de Craig David -seguro que encantado en este tema tan Michael Jackson- y de Stefflon Don rapeando. El tracklist del álbum revela la inclusión de ‘Queen’ junto a Elton John y Emeli Sandé y también de la versión de ‘I Want Your Love’ que se presentó hace unos cuantos años de Lady Gaga.

Será el primer álbum de Chic en más de 25 años y el primero tras la muerte de su mitad Bernard Edwards y del “revival” del sonido Rodgers tras su aparición en el último disco de Daft Punk a la guitarra. Este será el tracklist:

1.-Till the World Falls (featuring Mura Masa, Cosha and Vic Mensa)

2.-Boogie All Night (featuring Mura Masa and Nao)

3.-Sober (featuring Craig David and Stefflon Don)

4.-Do You Wanna Party (featuring LunchMoney Lewis)

5.-Dance with Me (featuring Hailee Steinfeld)

6.-I Dance My Dance

7.-State of Mine (It’s About Time) (featuring Philippe Saisse)

8.-Queen (featuring Elton John and Emeli Sandé)

9.-I Want Your Love (featuring Lady Gaga)

10.-‘New Jack’ Sober (Teddy Riley version) (featuring Craig David and Stefflon Don)