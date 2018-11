Juan Camus arrasa en Twitter con el portadón de su single “anti-bulling” ‘Ni un segundo más’

Una vez más, esa realidad paralela que es Twitter nos ha dado una de las mayores alegrías de el día la semana el mes la vida. Y es que nos ha descubierto el auténtico portadón que luce uno de los nuevo singles del participante en la 1ª edición de Operación Triunfo, cantante, empresario y polemista a tiempo parcial Juan Camus, titulado ‘Ni un segundo más’. En ella, vemos a un gran tiburón blanco al más puro estilo del de Spielberg, que emerge entre grandes olas para mostrar que lleva ¿tatuadas? sobre su piel las palabras “bullies”, “trolls” y “haters”, justo en el instante en el que está a punto de devorar unos cartuchos de dinamita con la mecha prendía.

La canción pretende ser un “tema dance antibullying, antihaters y antitrolling para aquellas personas que, como yo, lo hayan sufrido en algún momento. (…) A los aludidos, lo dicho, NI UN SEGUNDO MÁS!” Eso explicaba en un tuit del día 7 de octubre donde anunciaba la publicación de este single la pasada semana, acompañado de una versión en italiano de ‘Ave Maria’ –tendría guasa que fuera la de Bisbal… pero no, es la de Schubert– que tiene como objeto, al loro, “rezar por ellos” (refiriéndose a los malos a los que se dirige su otro tema, claro).

El caso es que, por increíble que parezca, la Internet ha tardado más de un mes en descubrir esta desternillante joya (me refiero a la portada, no a la canción, malpensados) pero, cuando lo ha hecho, ha explotado a lo grande, convirtiéndose en trending topic. Entre numerosos usuarios que se vanaglorian de haber sido bloqueados por el triunfito (¿quizá mostrando la motivación del single?), también hay quienes, como El Hematocrítico, asegura que acaba de superar a la del ‘Sgt. Pepper’s’ como la mejor de la historia, Borja Prieto lo califica de “masterpiece”, mientras que otros usuarios piensan que están ante la aportación de Camus a la BSO de la nueva franquicia de ‘Sharknado’. Llorando en la limo estamos…

