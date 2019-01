Britney Spears suspende “de manera indefinida” su residencia ‘Domination’ por motivos familiares

Britney Spears ha anunciado la suspensión de ‘Domination’, su segundo concierto fijo en Las Vegas, que arrancaba el 13 de febrero, por motivos familiares. En concreto, la cantante explica que ha decidido tomar esta decisión para concentrarse en cuidar de su padre, Jamie Spears, quien asegura fue hospitalizado hace un par de meses debido a un grave problema de salud, y que estuvo “a punto de morir”. Según una nota de prensa recibida por varios periodistas de Buzzfeed o Entertainment Weekly, Jamie sufrió una perforación del colon “hace dos meses” que casi le cuesta la vida, y por el que hubo de ser intervenido quirúrgicamente, obligándole a pasar 28 días en un hospital.

“No sé cómo empezar con esto, porque es muy duro”, escribe Spears. “No voy a hacer mi nuevo espectáculo ‘Domination’. Tenía muchas ganas de empezar este show y de veros a todos, así que tener que hacer esto me rompe el corazón. Sin embargo, es importante para mí poner siempre a mi familia primero, y esta es la decisión que he tenido que tomar. Hace un par de meses mi padre tuvo que ser hospitalizado y estuvo a punto de morir. Nos sentimos muy agradecidos de que haya superado el bache, pero todavía le queda un largo camino que recorrer. He tenido que tomar esta decisión para poner toda mi atención y energía esta vez en mi familia, espero que lo entendáis”.

Aunque de las palabras de Spears se deduce que ‘Domination’ ha sido cancelado, la mencionada nota de prensa habla en realidad de “descanso indefinido”, lo cual tiene más sentido teniendo en cuenta que el show ya estaba preparado y empezaba dentro de un mes. Los productores del espectáculo, Nappytabs, han confirmado en Twitter que el show ha sido “pospuesto”.

THIS PRESS RELEASE I WAS JUST SENT?!!? BRITNEY IS ON AN "INDEFINITE" WORK HIATUS!? pic.twitter.com/Hvp74t5fEC

Hi #BritneyArmy, wanted to inform u that the Domination Show is being postponed for awhile. Sadly, Britney has some personal/family issues she wants/needs to attend to. Nothing more important than family. We love support her decision and hope you all will too. U guys been great

— Napoleon and Tabitha (@NAPPYTABS) January 4, 2019