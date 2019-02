La canción del día: Netta podría haber vuelto a ganar Eurovisión con ‘Bassa Sababa’

Netta, ganadora de Eurovisión 2018 por Israel, país cuya victoria por supuesto ha traído polémicas a mansalva, aunque la propia cantante se desentendía de ellas en una entrevista con JENESAISPOP, declarando que posicionarse políticamente sería “arruinar algo puro que está libre de propaganda”, vuelve con un nuevo single, el segundo de su carrera tras ‘TOY’.

Y no es una cancioncilla cualquiera sino un nuevo pepinazo de Netta con el que la cantante israelí podría haber vuelto a ganar Eurovisión de haberse presentado este año. ‘Bassa Sababa’, que en realidad se parece bastante a ‘TOY, conjuga los ritmos EDM explosivos y brutos de unos Major Lazer con guitarras acústicas, cuerdas orientales y los rugidos de Nétta, pero en lugar de cacareos ahora hay onomatopeyas glotonas y su letra parece tanto decir no a la violencia (“para, no dispares, mira, mi cuerno es más grande”) como sí a lo body-positive (“yo gano, amo mi figura, me hecho más fuerte, y voy a comerte”).

El tema se ha presentado con un videoclip medio futurista y con mucha presencia del color rosa, por lo que no puede si no recordar y mucho al trabajo de Nicki Minaj. Aunque quizá el momento cumbre del vídeo es el final, cuando aparece ante nosotros el culo de un cerdo gigante que hace twerking en el lodo (también de color rosa). Tan friki como suena.