The Offspring, Kaiser Chiefs y NOFX encabezan Tsunami Xixón 2019

Tsunami Xixón ha desvelado el cartel de su edición de 2019 prácticamente al completo. Encabezan la programación de este festival dedicado al punk y al rock tres las bandas más populares en sus respectivos estilos que han conocido las últimas décadas, estas son The Offspring, Kaiser Chiefs y NOFX, según el festival “la banda más pedida para esta actuación desde que acabó la última edición”.

Otras bandas confirmadas en Tsunami Xixón son La M.O.D.A. y Carolina Durante, además de Pulley, No Fun at All, The Baboon Show, Danko Jones y Berri Txarrak, que como es sabido se encuentran realizando su gira de despedida.

Completan las confirmaciones de Tsunami Xixón Los Bengala, Adrenalized, Agoraphobia, Willis Drummond, Bastards On Parade, Sugus, Peralta, The Lizards, El Altar del Holocausto, Atomic Zeros, Side Chick y Amplify. El resto de bandas serán confirmadas en los próximos días.

También en los próximos días saldrán a la venta las entradas para Tsunami Xixón, en concreto el próximo jueves 7 de febrero a las 11.00 a un precio de 39 euros + gastos.