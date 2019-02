Natti Natasha llora como Sinéad en el nuevo adelanto de su debut largo, ‘IlumiNatti’

Después de una docena de singles, Natti Natasha va a publicar su disco de debut, ‘IlumiNatti’ (sic), este mismo viernes 15 de febrero. Incluirá 17 canciones, entre las que están algunos de sus mayores éxitos, aunque no ‘Sin pijama’ con Becky G ni tampoco la divertida ‘No me acuerdo’ con Thalía. Algunos de los sí presentes son ‘Me gusta’, ‘Pa mala yo’ o ‘Quién sabe’, pero ahora se ha presentado uno nuevo muy significativo sobre por dónde quiere ir la artista dominicana a largo plazo.

Se trata de una balada de 2 minutos llamada ‘La mejor versión de mí’ que pretende contener un “mensaje de motivación, seguridad y fortaleza” para que funcione “como una dedicación para todas aquellas mujeres que quieren alzar la voz para lograr caminar con la frente en alto y conocer la mejor versión de sí mismas”. Mientras la letra alude al empoderamiento femenino frente al maltrato psicológico (“La mejor versión de mí no la conociste tú / Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud”), su vídeo tira de lo emocional.

Aludiendo directa o indirectamente al ‘Nothing Compares 2-U’ en que Sinéad O’Connor lloraba en primer plano mientras recitaba una desoladora canción post-ruptura de Prince, Natti Natasha parece querer abrazar aquí a un público más adulto sin parar de llorar. ¿Lo conseguirá?

01. Era Necesario

02. Deja Tus Besos

03. Obsesión

04. Pa’ Mala Yo

05. Oh Daddy

06. Soy Mia (Ft. Kany Garcia)

07. Me Gusta

08. No Voy A Llorar

09. Toca Toca

10. Independiente

11. Lamento Tu Perdida

12. Te Lo Dije (Ft. Anitta)

13. Ya Lo Se

14. Quien Sabe

15. Devorame

16. La Mejor Version de Mi

17. Oh Daddy (Spanglish Version)