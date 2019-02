Se viraliza un tuit de Harriet Evans en el que subraya el sexismo de una crónica de los Grammys

La edad de una persona, escrita entre comas, continúa apareciendo a menudo citada en cierto tipo de publicaciones a pesar de la guerra contra la discriminación por edad. Como se ha visto tantas veces, esta discriminación afecta mucho más a las mujeres que a los hombres y la escritora Harriet Evans ha decidido denunciarlo a través de su Twitter.

Indignada con la publicación Evening Standard, la autora de libros como ‘Un lugar para nosotros’ ha fotografiado la crónica de los Grammys de este medio, en la que se detalla la edad que tienen Kacey Musgraves, Lady Gaga, Ariana Grande, Dolly Parton, Diana Ross y Ella Mai, pero no ningún artista masculino. Ni corta ni perezosa, Evans ha añadido a boli o similar la edad que tienen Childish Gambino y Drake, y finalmente ha añadido la edad que tiene el editor responsable de esta crónica. “Entre otras cosas, tiene 47 años”, ha escrito con toda la sorna.

El tuit se ha viralizado hasta el punto de ser retuiteado 5.000 veces y destacado como favorito 19.000 veces pero ni por esas ha sido respondido por la publicación, ni siquiera para apelar a cierto carácter “random” de las edades indicadas, pues las de Katy Perry o Miley Cyrus no son especificadas en esta crónica pese a que sus fechas de nacimiento son muy accesibles. Para Harriet el artículo es una muestra del “sexismo de cada día” y ha pedido varias veces una rectificación, de momento por llegar.

Hi @EveningStandard ! You gave the age of every woman in your Grammys piece but not the 2 men, so I added them for you! Childish Gambino is 35, Drake is 32 & your editor George Osborne is, amongst many other things, 47! Thanks for the @EverydaySexism ! Keep us on our toes! pic.twitter.com/12i7p8FNdb

— Harriet Evans (@HarrietEvans) February 11, 2019