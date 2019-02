Delaporte presentan hoy 28 de febrero en la Sala But de Madrid su nuevo disco, ‘Como anoche‘, con el que se han consolidado como uno de los grupos clave del pop electrónico en castellano. Las entradas están agotadas. El dúo de Sandra Delaporte y el italiano Sergio Salvi pegó un pelotazo televisivo al colocar ‘Un jardín’ como sintonía de la temporada anterior de ‘Fama’, pero lejos de quedarse ahí, han estado muy rápidos sacando singles sueltos, colaboraciones y diversos lanzamientos hasta llegar a este disco de 8 temas en los que encontramos algunos con el mismo potencial o más que ‘Un jardín’. Es el caso de ‘Supermán’, ‘No te vas a olvidar’ o ‘Algo baila en mí’. El grupo va a actuar también en el SXSW de Austin, el 3 de mayo en el Warm Up (Murcia), el 2 de agosto en Arenal Sound y el 13 de agosto en Mad Cool (Madrid), entre otras fechas. La semana pasada hablamos con Sandra y Sergio justo un día después de que pasaran por La Resistencia.

La verdad es que cuando os vi teloneando a Giorgio Moroder hace un par de años, no me esperaba que pegarais este pelotazo, ¿cómo lo habéis vivido vosotros?

Sandra: “Poco a poco. Queremos crecer de manera orgánica, que la gente vaya a los conciertos, no hacer “bumba” y luego caer. Pasó lo de Fama, que ayudó pero tiene una doble cara. Te salen muchas oportunidades, pero no se corresponde con los pasos que queremos dar, que queremos que ocurran de manera orgánica y lógica”.

¿Dónde creéis que estaríais de no haber salido lo de Fama?

Sergio: “A lo mejor actuando en la Sala Sol en lugar de But”.

Sandra: “Seguiríamos adelante, quiero pensar que en un sitio parecido”.

Sergio: “Fama es un escaparate impresionante pero luego de cada 100 personas que te escuchan se quedan 10. Es un petardazo que no es real, lo real es un pequeño porcentaje de eso”.

¿Cómo sucedió? ¿Alguien os dio un “push”?

Sandra: “Me escribió por Instagram Omar, un fan nuestro, cuando teníamos como 3000 oyentes mensuales. Es muy melómano y trabaja en Movistar. Se encarga de las bandas sonoras, de la música de los programas, mete la música que sale en la guía… Y estaban buscando un grupo genuino para Fama, porque lo que tenían les sonaba con poca personalidad o demasiado a marketing”.

Sergio: “No querían que un grupo compusiera para Fama, ni una canción hecha aposta para Fama”.

Sandra: “Querían algo más genuino y por eso me escribió por Instagram”.

¿Ya no se necesita que un mánager te mueva unos hilos?

Sandra: “Sí, sí se necesita. Se necesita un equipo muy grande para salir adelante”.

El disco está enteramente escrito y producido por vosotros dos solos. Es muy llamativo ahora que cada hit lo escriben hasta 10 personas. Me ha hecho esto pensar en Yelle y en cómo la liaron por dejarse producir por Dr Luke. ¿Cómo imagináis vuestro futuro en ese sentido?

Sergio: “Nos encanta colaborar, tener featurings incluso en la producción, pero que la persona con que colaboremos aporte su sonido”.

Sandra: “Y que suene a nosotros, tiene que ser nosotros. No nos imaginamos producidos por otra persona”.

“Fama es un escaparate impresionante pero luego de cada 100 personas que te escuchan se quedan 10. Es un petardazo que no es real, lo real es un pequeño porcentaje de eso”

AlunaGeorge también se perdieron un poco al renunciar a la autoproducción.

Sergio: “Nosotros ya hemos estado en “songwriting camps” y la experiencia nos ha encantado siempre. Al colaborar con otros productores salen cosas muy guapas que no habían salido de nosotros dos porque hay algo distinto que llega. Pero siempre hemos querido aportar nuestra identidad”.

Sandra: “Hay veces que algo suena a todo, pero a nada concreto. Hay que ser superconcreto, buscar tu sonido, y ser superhonesto con esto. Es mejor quedarte sin ideas y hacer algo que sea una mierda pero que suene a ti, que hacer un hit que no suene a ti”.

¿En qué campo de escritura habéis estado? ¿Por ejemplo escribiendo con John Grvy?

Sergio: “Para otra gente y para nosotros. Con Grvy era para nosotros, también hemos estado con unos bichos impresionantes de Portugal que se llaman Redmojo”.

Sandra: “Yo estuve para Lola Indigo de songwriter”.

“Trabajamos mucho en que algo suene a nosotros. Me da igual que sea comercial, que sea underground, pero que suene a nosotros”.

Justo os iba a preguntar por ella porque se parece a vosotros.

Sandra: “Hay una parte que sí, pero nuestro sonido es más nosotros. Nosotros trabajamos mucho en que algo suene a nosotros. Me da igual que sea comercial, que sea underground, pero que suene a nosotros”.

Sergio: “Redmojo son justo también los que han hecho los últimos temas de Lola Indigo”.

Sandra: “Con ellos estamos abiertos a tantear una colaboración, pero el resultado final lo traemos a nuestro estudio y lo acabamos nosotros. Que no te den el producto hecho. Trabajar con otros es estupendo, pero poniéndote siempre en los mandos”.

El caso es que no hay ninguna colaboración en vuestro disco.

Sandra: “Ha sido casual. Al principio lo hablamos con John Grvy, pero su mixtape salía primero, Amatria también lo mismo, lo quería sacar él primero. Con Najwa queríamos pero por fecha no pudo ser. Pensamos en Bomba Estéreo, pero al final no daba tiempo. Más adelante sacaremos singles con colaboraciones u otro disco”.

También os iba a preguntar por Bomba Estéreo, en relación al pelotazo que han dado y cantando en castellano, actuando en tantos países…

Sergio: “Los Grammy latinos ya son como los otros (risas)”.

Sandra: “Me encantaría vernos girando por todo el mundo, 6 meses haciendo festivales, desde Coachella hasta un campo en Bélgica…”

Sergio: “Bomba Estéreo siempre han sido una referencia, musicalmente y también por cómo han crecido. Tienen un sonido suyo y en lo personal, son encantadores. Su éxito es sincero, es un grupo que ha crecido poco a poco, no ha sido por un tema que te encuentras por todas partes. Y además son fieles a sus raíces por cómo suenan”.

¿Tenéis un plan o estrategia concreto para intentar llegar a otros mercados?

Sandra: “Este año nos vamos a Austin y a México, estuvimos en Nueva York y fue superbién. Ahora en México queremos hacer colaboraciones para volver de gira en 2020. La idea es crecer. A raíz de tocar en Groningen (Holanda) nos ha salido un festival en Italia”.



Supongo que con estas perspectivas, la escenografía ya no será solo una piña como cuando os vi.

Sandra: “Ahora es la ninfa” (risas).

Sergio: “Pero el concepto sigue”.

Sandra: “Viene de hacer piña. Trabajamos con gente que quiera hacer piña con nosotros. Quien venga con intereses propios no nos interesa tanto”.

¿Qué queréis decir?

Sergio: “Nombres no se pueden decir pero te pongo un ejemplo con el show del 28 (de febrero). Estamos trabajando el tema luces y había propuestas de técnicos muy top que hubieran venido con su caché. Y a lo mejor otro más joven quiere formar parte de la familia. No es una cuestión de caché, porque se les paga, pero queremos que sea gente con la que podamos seguir contando y venga con ilusión, no que simplemente vengan a hacer un show”.

Pero hay que tener cuidado con eso, muchos grupos llevan de técnico de sonido a un colega y se generan verdaderos desastres.

Sandra: “Tiene que ser gente top. A nuestro técnico de sonido yo le llamo Santo Santi y siempre digo “pon un Santi en tu vida”. Ha hecho el disco de Rozalén, fue a los Grammy… Es gente top que curra increíble y que crea en el proyecto”.

Sergio: “Que curre con motivación económica, pero también personal”.



He leído que trabajáis mandando un beat el uno al otro, ¿qué canción ha dado más vueltas esta vez?

Sergio: “Es que en este disco ha cambiado la forma. Fuimos a componerlo al campo, a la montaña, cogimos días en julio. Un amigo, Raúl, me dejó una casa en Picos de Europa en un pequeño valle. Fuimos con todo el equipo y el estudio lo montamos en el salón. ‘Azul marino’ era de antes, pero el resto de temas los hicimos allí. Luego en Madrid grabamos, editamos, hicimos la mezcla, pero la composición la hicimos allí. Nos gustó tanto, salieron tantas ideas, que para preparar el directo fuimos a casa de otro amigo, Jaime, en Cantabria”.

Sandra: “En una semana sacamos cosas como para mil años. Les dijimos a nuestros amigos: “Esta semana no existimos” y es la única manera de trabajar bien”.

¿Y calculasteis bien el tiempo, una semana?

Sandra: “Por nosotros habríamos estado más. De hecho, haremos igual para próximos discos y esperamos estar 15 o 20 días”.

Sergio: “Hay un trabajo previo, cuando fuimos a componer el primer día abrimos un beat que ya teníamos, y esa idea quita la fobia de la página en blanco”.

Sandra: “Claro, cuando llego del Sónar llego con mil ideas en la cabeza y las guardo”.

Precisamente vuestro disco me suena como si hubierais cogido ideas de 4 o 5 escenarios del Sónar de Día a la vez, aunque luego la melodía es clásica.

Sandra: “Es pop”.

Leo que James Blake o Arca están en vuestras influencias y puedo verlo en el tratamiento de las voces, pero por ejemplo ‘No te vas a olvidar’ empieza de una manera, más R&B, luego es más Diplo…

Sergio: “Es Diplo, Major Lazer”.

Sandra: “Ser un poco macarra”.

Sergio: “Un poco Crystal Fighters”.

Sandra: “Queríamos hacer algo en “mayor”, happy, supermacarra y a la vez dulce”.

Sergio: “Es el único tema en mayor porque los demás son más melancólicos, son menores. Salió porque Sandra estaba cocinando, habíamos estado improvisando con el piano y no le dimos ningún crédito, pero lo grabamos por si acaso. Y se fue a cocinar, le grabé los bombos y luego Sandra empezó a cantar una melodía y dijo: “no me gusta”. Y yo: “¿cómo no te va a gustar, Sandra? ¡escúchalo!”. Se empezó a entusiasmar un montón, a hacer piano-voz…”.

Sandra: “Esto funciona por entusiasmos. Tengo que hacer: “BUAH””.

No me digáis que siempre cocinaba Sandra, con el mensaje de empoderamiento femenino que lleva incluso la portada del disco…

Sandra: “Él cocina también pero todo el rato pasta y para ir al baño todo el rato pasta… Yo hago menestra, tortilla…”



En la portada está muy bien explicado el doble sentido de “ninfa”, por su belleza pero también por su libertad de ataduras. Aun así el diseño es como feísta…

Sandra: “Es un poco transgresor. Te quedas como “no sé si me gusta”, pero luego lo ves y tiene un encanto. Primero te quedas como “no lo entiendo, lo voy a ver otra vez”. Y al final nos enamoró. Es como los discos que tienes que volver a escuchar y al final te enamoras”.

Sergio: “Además hay una cosa detrás de la portada. Nos pasaron esta y otra sin ninfa en negro. De las distintas opciones esas eran las 2 que nos gustaban más. Al final apostamos por la ninfa, pero queríamos que la ninfa se iluminase en la oscuridad. Luego, por razones técnicas, que se iluminara el “Delaporte”. Al final lo que ves por la noche es otra portada sin ninfa, así que nos hemos quedado con las dos versiones que nos gustaban”.

“Hay en el disco un sentimiento sexual, pero también un sentimiento de quitar hierro al asunto de que si este me quiere o no me quiere. En ese tema soy abiertamente sincera”

También nos habéis enviado una copia del disco con unas gafas de sol y un condón. El disco es muy sexual. ¿Es más difícil encajar el tema sexual en una canción sin que sea algo chabacano o bruto? ¿O buscáis ser brutos? En ‘Vamos a la cama’ los efectos me parecen un poco cómicos…

Sandra: “Tiene ironía, el disco en general tiene ironía. Parte del concepto de que lo que te esté pasando no es tan importante porque nos pasa a todos desde las ninfas, desde que somos humanos. Hay un sentimiento sexual, pero también un sentimiento de quitar hierro al asunto de que si este me quiere o no me quiere. En ese tema soy abiertamente sincera. Nos gustamos: ¿quieres o no quieres? Muchas veces no se dice abiertamente y hay que ser honesto. El sexo se ha tratado desde un punto de vista muy basto, muy poco sensual o excesivamente sexual. El reggaetón y a veces también el trap han tenido un punto canalla pero sin erotismo. Y eso no es el amor ni el sexo. También quería decir que por qué una chica no puede decir: “oye, te lo estoy poniendo fácil: ¿tú quieres o no quieres?”. Se lo cuento a una amiga y me dice: “¿pero cómo le dices eso?”. No quiero perder el tiempo.

Tú, Sergio, ¿cómo has lidiado con el mensaje feminista de Delaporte? ¿Siempre has sido feminista o últimamente más?

Sergio: “Siempre he tenido una visión totalmente feminista. No ha cambiado mi visión de la mujer, aunque sí de los millennials (risas). Yo le llevo (a Sandra) 12 o 13 años, y desde que me rodeo de gente mucho más pequeña que yo, estoy descubriendo cosas, todo esto que dicen de que es una generación que no presta atención a nada… Y tú ves que hay cosas positivas, como la inmediatez que tienen”.

No sé en qué jardín, literal en este caso, me voy a meter. Pero no me había dado cuenta de que os llevarais tantos años.

Sergio: “Tenemos 24 y 37. Si me hubieras conocido pre-Delaporte, te habrías dado cuenta (risas)”

Sandra: “Le hago llevar camisetas más anchas y zapatillas más molonas. Él se hace esto a lo napolitano (apunta a un doblez de la manga de su camiseta)”.

Háblame de la escena italiana, Sergio, no conozco prácticamente nada.

Sergio: “Hay producciones muy guapas. Hay un cantante con el que hemos intentado colaborar pero de momento no ha salido, que se llama Cosmo”.

Sandra: “Es muy guay, tiene un punto hortera”.

Sergio: “Produce muy bien y tiene el mismo concepto de live que nosotros, con mucha electrónica que es pop, pero luego hace directos de puro groove”.

Sandra: “Clap! Clap! es un productor del que he cogido ideas para hacer beats, cosas rítmicas más africanas, de lo mejor de Europa”.

Sergio: “Napoles tiene una escena muy guay. Nu Guinea son dos napolitanos que viven en Berlín, ahora van con banda y fusionan afrobeat con un tipo de funk napolitano viejuno”.

Sandra: “Ghali en plan trap”.

Sergio: “O Liberato que tocó en Sónar y hace una electrónica muy fina. En Napoles hay muchos músicos que rozan lo hortera, pero que tienen esa clase. O DJ Borut que también estuvo en Sónar y gira un montón”.

Por lo que veo Sónar es una referencia muy clara para vosotros.

Sandra: “Para mí en España de electrónica es el festival más top. Vas a descubrir cosas”.

¿De qué manera has ido cultivando tu voz? Me sorprendió mucho escucharte hablar en La Resistencia.

Sandra: “Empecé a estudiar canto lírico con 12 años. Mis profesores me echaban bronca porque dicen que canto mejor que hablo, cuando hablo mi voz se transforma y siempre volvía afónica porque la he usado mal a la hora de hablar”.

¿Qué referentes tienes?

Sandra: “Estudié con Barbra Streisand, es enorme, a nivel técnico. Beyoncé, lo típico, florituras… Ella Fitzgerald me ha inspirado mucho porque siendo lírica, sin mucho volumen, ni mucho grito, hacía cosas bonitas. Transmitían más que esos fuegos artificiales que intento evitar”.



¿Cómo os habéis visto en La Resistencia?

Ambos: “No lo hemos visto”.

Sergio: “Sí la noté nerviosa en La Resistencia, y sí me dije “esta parece la versión fumada de Sandra”. Pero La Resistencia es el lugar donde ser más tonto de lo normal”

Bueno, ¿qué os han dicho los amigos por WhatsApp?

Sandra: “Hay amigos que me han dicho que parece que voy fumada todo el rato. Conocía a David (Broncano) de un evento, pero era diferente. Yo estaba muy nerviosa y el caso es que era un sitio cutrísimo”.

Ya… no parabas de decirlo.

Sandra: “Porque fuimos a Late Motiv y era todo lleno de focos, grande… (La Resistencia) era un equipazo, superpros y supermajos todos, que es algo muy raro, pero era un sitio pequeño”.

Si estabas tan nerviosa, ¿por qué no optaste por quedarte un poco callada? ¿Es algo que te pasa normalmente?

Sandra: “Pero no lo hago conscientemente. Soy sincera, me disperso, me hago notar”.

¿Tú qué pensabas, Sergio?

Sergio: “Ya la conozco, desde hace 3 años todos los días (risas) Sí la noté nerviosa, y sí me dije “esta parece una Sandra fumada”, la versión fumada de Sandra. “Oh, un coche azul”, todo le está sorprendiendo…”

Sandra: “Había cámaras y un montón de gente”.

Sergio: “Si ya en su día a día normal parece drogada… Pero La Resistencia es el lugar donde estar así. Es el sitio donde ser más tonto de lo normal”.

Sandra: “Si me llevan a El Intermedio, a Ana Pastor, a El Hormiguero, lo pasaría peor. Pero ahí estaba a gusto”.

Habéis mencionado bastantes canciones sueltas. ¿Iréis sacando singles o lo siguiente será un disco corto?

Sandra: “Por ahora singles, hay que rodar el disco, darle amor, hay que jugar la pelota. Vamos a colaborar pero no se puede decir nada”.

Sergio: “Los de Napoles somos muy supersticiosos. El formato todavía no sabemos si serán singles como “adelantos de” o “singles sueltos””.