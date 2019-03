La Canción Del Día: Carolina Durante también son “autosuficientes” en el vídeo de ‘Joder, no sé’

Carolina Durante no han incluido uno solo de sus éxitos en su debut, que llegará próximamente, si bien en una fecha desconocida, editado por Sonido Muchacho y Universal Music Spain. Está claro que el grupo madrileño autor de ‘Cayetano’ y de la versión de ‘Perdona (Ahora sí que sí)’ que ha llegado a la lista de éxitos española con la colaboración de Amaia Romero confía en sus nuevas canciones, lo cual no extraña al escuchar la primera de ellas que el grupo comparte este viernes, ‘Joder, no sé’.

Esta vez, la desazón se apodera de Carolina Durante en un ‘Joder, no sé’ en el que Diego expresa sus frustraciones por ser incapaz de “sentir algo” pese a su juventud. “No tengo 30 años y ya estoy casi roto”, “me importan pocas cosas, ya no sé qué hacer”, “estoy perdiendo brillo” son algunas de las frases de esta canción de guitarras un poco más shoegaze de lo habitual que puede decirnos algo (o no) sobre las preocupaciones y el estado de ánimo de la juventud actual.

Diego Jímenez (‘El himno titular’ de Carolina Durante, ‘Bisexual’ de Cariño) ha dirigido el vídeo para ‘Joder, no sé’, un homenaje a la reclusión doméstica que retrató Parálisis Permanente hace más de 30 años en ‘Autosuficiente’ y parece también que a la portada de ‘Definitely Maybe’ de Oasis, con los chicos tirados por todas partes entre dulces y ganchitos. Otro vídeo de Carolina Durante en el que el grupo recuerda sus influencias.