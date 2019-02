Sonido Muchacho, “el sello de moda” según Joaquín Rodríguez de Los Nikis, acaba de anunciar una de las noticias musicales más esperadas del pop rock underground (y no tan underground) nacional de 2019: el álbum debut de Carolina Durante es ya una realidad. Aunque de momento no se ha dado a conocer su fecha de lanzamiento, dado el “se viene” que acompaña el tuit del sello madrileño imaginamos que no será más allá de la inminente primavera (que a ver, tampoco son The Cure).

Sí han mostrado su portada una chocante imagen en la que, sobre fondo añil, vemos un flexo antiguo de color butano sobre el que hay pegados con cinta objetos cotidianos: un botellón de cerveza, un pulverizador de salbutamol, un cigarro electrónico, una pieza de ajedres (el rey de negras), el mando de una Playstation, un envase de preservativo (abierto), un recipiente para lentillas, un naipe (el rey de bastos), unas gafas de pasta, un CD, un despertador de los de toda la vida y un vaso de duralex, también de toda la vida. ¿Toda una colección de simbología en torno al grupo… u objetos totalmente random? Ya les preguntaremos.

Lo más chocante es que, en la banda inferior del encarte, podemos ver las 10 canciones que contendrá este disco y, para nuestra sorpresa/temor/regocijo (todo a la vez), comprobamos que absolutamente TODAS las canciones que habían publicado hasta la fecha en sus dos EPs y singles están fuera del disco. Esto incluye ‘Cayetano‘, ‘Perdona (ahora sí que sí)‘ –versión de Marcelo Criminal–, ‘El himno titular‘, ‘La noche de los muertos vivientes’… o sea, TODOS sus hits. ¿Sobrevivirán a este examen sin sus mejores armas conocidas? A tenor de algunas de estas canciones, que ya hemos escuchado en sus volcánicos conciertos, no nos atrevemos a decir que no.

Tracklist de ‘Carolina Durante’:

1. Las canciones de Juanita

2. Cementerio (El último parque)

3. El año

4. Buenos consejos, peores personas

5. KLK

6. Joder, no sé

7. Nuevas formas de hacer el ridículo

8. Falta sentimiento

9. Cuando niño

10. El perro de tu señorío