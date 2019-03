‘Spirit in the Sky’ es un hit viral… ¿tienen los noruegos KEiiNO un top 10 asegurado en Eurovisión?

Los noruegos KEiiNO han conseguido lo que no tantos concursantes de Eurovisión logran: que su canción se haga viral. Publicada el 8 de febrero, ‘Spirit in the Sky’ ocupa actualmente el número 2 en la lista de las canciones más virales de Spotify en el mundo, y supera las 1.200.000 reproducciones en esta plataforma. ‘Arcade’ de Duncan Laurence, que va primera en las apuestas, va por la mitad de escuchas.

No se sabe cuánto les va a durar a KEiiNO el viral, pero lo seguro es que ‘Spirit in the Sky’ tiene muchas posibilidades de triunfar en Eurovisión. La canción es bailable y atrapa a la primera, pero sobre todo es épica en el sentido más eurovisivo de la palabra, aunque también es cierto que su producción dance suena bastante pasada de moda en 2019. Además de una melodía 100% escandinava, en ‘Spirit in the Sky’ destaca lo que suena como unos cantos vikingos, que otorgan al tema cierta personalidad. En cualquier caso, el top 10 parece seguro para ‘Spirit in the Sky’ y en las apuestas va 9ª.

‘Spirit in the Sky’ además esconde en su letra sobre “espíritus” y “auroras boreales” un mensaje de igualdad y respeto al prójimo muy acorde con el, ejem, espíritu de Eurovisión, que además el grupo expresa a través de referencias a la religión sami. La canción es una “historia sobre los hombres y mujeres valientes que han luchado y siguen luchando por el derecho a ser RESPETO y AMADO por la persona que eres” y la presencia de espíritus en la canción se debe a que, en la mencionada religión, existen “espíritus” que ayudan a una persona en momentos difíciles, y que “pueden llegar en forma de animal”. La portada original de ‘Spirit in the Sky’ representa el “espíritu animal” de los tres integrantes de KEiiNO, el rapero sami Fred Buljo y los cantantes Alexandra Rotan y Tom Hugo.

Calificación: 7,5/10

En los foros de Eurovisión se dice: “No a la canción noruega tan desfasadísima” – Johnny_Utah; “es divertida, un schlager nórdico raruno” – Guarrona

En las casas de apuestas: número 9