La Canción Del Día: ‘Hell After This’ muestra una nueva cara más pop de Dido

Dido ha solido hacer canciones de pop bastante minimalistas, tirando de una electrónica modestilla y elegante, a veces incluso de ritmos próximos al trip-hop, al synth-pop o al ambient. Su nuevo disco, ‘Still on My Mind’, publicado este viernes 8 de marzo, halla a la británica de nuevo en todos estos registros, acompañada como siempre de su hermano y productor, Rollo Armstrong. Pero el álbum guarda al menos una sorpresa notable, y esta aparece al principio del disco, en la pista 3.

‘Hell After This’ llama la atención desde los primeros segundos gracias a su parca base electrónica, a su vez bastante animada, pero sobre todo a la presencia de una trompetas bastante latinas. Estas ideas evolucionan hacia una canción abiertamente pop, en comparación con lo que suele hacer Dido sobre todo, pues algunos de sus elementos -los “ah ah ahs”, el modo en que la melodía de “hell after this” se curva ligeramente hacia arriba- parecen tan pensados que podrían haber salido de un “songwriting camp”. Personalmente, la melodía me parece inspirada en el tango, aunque la canción claramente busque ser otra cosa.

Acompañada también de una sutil guitarra acústica y de un coro góspel, Dido consigue en ‘Hell After This’ expresar una euforia muy particular y no tan habitual en su discografía, sin salirse de los parámetros de la canción pop minimalista que, como hemos dicho, la británica suele practicar. La letra parece hablar de un ligue de una noche (“si voy al infierno después de esto, voy a disfrutarlo cuanto pueda, no recordaré tu cara después de esto”) pero ‘Hell After This’ suena tan comedida, compuesta y entera como siempre ha hecho Dido, si bien ahora más pop.