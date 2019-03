Dave se impone a Foals y Dido y logra el número 1 de álbumes en Reino Unido

Dave es el nuevo número 1 de álbumes en Reino Unido con ‘Psychodrama’. El rapero británico ya había sido número 1 en singles con ‘Funky Friday’, pero su top 1 en discos no estaba nada claro pues competía contra dos pesos pesados como son Foals con ‘Everything Not Saved Will Be Lost Pt. 1‘ y Dido con ‘Still on My Mind’, que son top 2 y top 3, respectivamente, en el caso de Foals con muy poco margen de diferencia respecto a Dave (279 puntos).

‘Psychodrama’ ha recibido 5 estrellas por parte de The Guardian. En su valoración del disco, el crítico Alex Petridis describe que es el “mejor y más valiente álbum de rap que ha visto una generación”, y destaca el controvertido single ‘Black’, que en sus palabras recibió una “oleada de críticas negativas” por parte de los oyentes británicos tras ser añadida a la playlist de BBC Radio 1, una de las emisoras de radio principales de Reino Unido. Pitchfork reseña hoy viernes el disco puntuándolo con un 8 sobre 10.

Dave además firma las tres entradas más fuertes en la lista de singles británica gracias a ‘Psychodrama’. En concreto, ‘Disaster’ con J Hus debuta en el 7, ‘Streatham’ en el 8 y ‘Location’ con Burna Boy en el 11. Parece que 2019 será el año de Dave. Por su parte, Sigrid –ganadora del BBC Sound of 2018– debuta en el top 4 con ‘Sucker Punch’.