Fallece Dick Dale, pionero del surf-rock y autor de la célebre ‘Miserlou’

Dick Dale, pionero de la música surf, llamado el “Rey de la guitarra surf”, ha fallecido a los 81 años, ha confirmado a The Guardian su bajista Sam Bolle. La causa de su muerte no ha sido revelada por el momento, aunque Dale sufrió varios problemas de salud en los últimos años de su vida y en 2015 llegó a declarar en una entrevista que, si seguía dando conciertos, era para pagar sus facturas médicas.

Dale fue autor de la célebre ‘Miserlou’, en la que en realidad trasladó al surf-rock -entonces un género incipiente en Estados Unidos- una melodía tradicional griega que se remonta a finales de los años 20. La música surf se caracterizaba por fusionar ritmos del rock con melodías de Oriente Medio, el uso del reverb y punteos rápidos. ‘Miserlou’ ha ganado gran popularidad en años posteriores al ser empleada por Quentin Tarantino en su película de 1995 ‘Pulp Fiction’ (nada menos que al comienzo de la cinta) y sampleada más tarde por Black Eyed Peas en su éxito de 2005 ‘Pump It’.

Nacido en Boston en 1937, Dale fue hijo de un inmigrante libanés, quien le enseñó las escalas musicales orientales que él más tarde usaría en sus canciones, dando lugar al género de la música surf y a uno de los estilos más reconocibles del “sonido californiano”, que tanto se asocia en la actualidad a artistas indie como Best Coast o Wavves. El propio Dale se aficionó a surfear tras su llegada al sur de California a mediados de los años 50. En 1961 firmaría junto a The Del-Tones ‘Let’s Go Trippin’, considerada la primera canción de surf-rock y que fue versionada por Beach Boys en 1963.