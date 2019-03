Sons of an Illustrious Father, la banda del actor Ezra Miller, anuncia gira por España

Conoces a Ezra Miller por su aparición en películas como ‘Flash’, ‘La liga de la justicia’, ‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’ o ‘Las ventajas de ser un marginado’, y seguramente también por los extravagantes “looks” que suele pasear por las alfombras rojas. Actor declarado “queer” y de género no binario, Miller es también integrante de una banda de rock con la que acaba de anunciar gira por España.

Sons of an Illustrious Father es la formación de Miller junto a Lilah Larson y Josh Aubin. Su primer EP se remonta a 2015 y contiene uno de sus temas más escuchados, ‘Loveletting’. Próximos al rock de The White Stripes, Eagles of Death Metal o los últimos Foals, Sons of an Illustrious Father publicaron su primer largo en 2016, ‘Kavol’, y este mismo año ha visto la luz un segundo álbum llamado ‘Deus Sex Machina: Or, Moving Slowly Beyond Nikola Tesla’ en el que se incluyen otros temas que están llamados a convertirse en clásicos de su repertorio (al menos según sus escuchas actuales en las plataformas), como ‘Extraordinary Rendition’, ‘U.S. Gay’ o ‘History’.

El álbum introduce sonidos de la música electrónica por primera vez en la carrera de Sons of an Illustrious Father y trata temas como el cambio climático o la situación sociopolítica, según la nota de prensa. “Como todo lo que hacen, en este álbum Sons of an Illustrious Father buscan ayudar a todas las personas que se sienten invisibles, perdidas, incómodas con el clima político actual o que están buscando una salvación”, indica ésta. En España tendremos la oportunidad de escucharlo en vivo el 15 de mayo en la Moby Dick de Madrid y el 16 de mayo en La Nau de Barcelona. Las entradas ya están disponibles.