David Otero, marcado por El Último de la Fila, Radiohead, Silvio Rodríguez… ¡y Emilio Aragón!

David Otero es noticia porque acabamos de verle participar en ‘La mejor canción jamás cantada’, por continuar con las presentaciones en directo de su último álbum, el apañado ‘1980’; y también porque ha publicado libro. Inspirado precisamente por una de las canciones contenidas en ese álbum, ‘Precipicio al mar’, ha lanzado un libro homónimo compuesto de relatos sobre la paternidad. Lo está presentando este mes y el mes venidero en diversas Fnacs, lo cual no impide que continúe con su gira musical, por supuesto. Hoy mismo, viernes 22 de marzo, protagoniza uno de los conciertos del ciclo Escenarios Mahou en Madrid. Será en la Sala Kaya (Guadarrama) y las entradas están a la venta en Ticketea.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos? En caso negativo, ¿una canción que te haya obsesionado últimamente?

Una canción que me ha obsesionado últimamente es un tema que he cantado en el programa ‘La mejor canción jamás cantada’. Me tiene loco. Es ‘Como un burro amarrado en la puerta del baile’ de El Último de la Fila. Siempre la he cantado, pero ahora la tengo taladradísima. Nunca me había obsesionado tanto porque la quería hacer muy bien en el programa.

¿Recuerdas qué canción fue la primera que versionaste?

‘More than Words’ de Extreme la he versionado desde que soy muy pequeño.

¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

‘Cuidado con Paloma que me han dicho que es de goma’ de Emilio Aragón. El salón de casa era un polvorín cuando sonaba entre primos, hermanos… Era muy cachondo ese momento.

¿Qué canción desearías haber escrito?

‘Ojalá’ de Silvio Rodríguez. Tiene tanta alma que a cualquier cantautor, compositor o autor le hubiera gustado haberla escrito.

¿Qué canción odias con toda tu alma?

No odio ninguna canción, no hay nada que diga: “no lo puedo escuchar”. Hay canciones que no me gustan, pero no te podría decir ninguna.

¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?

Los compro en formato digital y el último que me he comprado es el de Rayden.

¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Al margen de los Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?

No, en Youtube no, suelo escucharlos mucho en Apple Music o en Spotify, indistintamente, pero sí tenemos un tocadiscos en la oficina y ponemos discos antiguos o actuales de vez en cuando. El vinilo es una parte minoritaria de mi vida, pero que también está ahí.

“La realidad es que suenan distintas las cosas en vinilo, cassette y en formato digital. Tienen otro aura”

¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?

La realidad es que suenan distintas las cosas en vinilo, cassette y en formato digital. Tienen otro aura. En el estudio tengo vinilo y también un radiocassette antiguo. Mi disco lo estuve escuchando bastante en cassette porque hicimos un regalo a amigos que era un radiocassette con el cassette del disco y fue superchulo.

Actuación vocal que adores.

Hace poco vi el documental de Whitney Houston y me pareció una barbaridad cómo cantaba esa mujer.

¿Alguna canción que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

No me siento culpable porque me guste algo que pueda parecer extraño que me guste. Si algo me gusta, me gusta. Punto final.

¿Mejor secuencia de canciones en un disco que hayas oído?

‘OK Computer’ de Radiohead, es la mejor secuencia que he oído de canciones diferentes. Es una propuesta que me dejó loquísimo el año que salió.

¿Algún disco que te encante pero cuya secuencia te parezca un desastre y lo escuches siempre en modo “shuffle”?

No, tampoco me he parado a pensar en si una secuencia de canciones en un disco es un desastre. Nunca me lo había planteado.

¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

No ser perfecta, para empezar y que te toque el corazón.

Un remix que te haya vuelto loco.

‘Four to the Floor’ de Starsailor fue el que más me pegó. Escuchas la original y el remix y el remix me encantó. No soy muy fan de los remixes pero ese me flipó.