Eddie Vedder de Pearl Jam vende en 3 días la mitad del aforo de sus conciertos en Madrid y Barcelona

Eddie Vedder de Pearl Jam había anunciado una gira europea que le traerá a España el próximo verano. Las fechas son el 22 de junio en el WiZink Center de Madrid y el 25 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Live Nation informa que el líder de Pearl Jam ha vendido 17.000 entradas entre ambos conciertos tras su puesta a la venta el pasado viernes, es decir, la mitad del aforo en cada recinto, por lo que la totalidad de las entradas podrían agotarse en cuestión de esos mismos días.

Los conciertos en solitario de Eddie Vedder suelen componerse de canciones propias, de temas de Pearl Jeam y también versiones de artistas como U2, Neil Young, Bob Dylan, Cat Stevens, George Harrison, The Clash o Fugazi. De hecho, Vedder no publica un álbum en solitario desde que en 2011 llegara al mercado ‘Ukulele Songs’. Su debut fue la banda sonora de ‘Into the Wild’, que contenía ‘Guaranteed’, nominada a un Globo de Oro.

Acompañará en los conciertos de Vedder en España, como telonero, el cantautor irlandés Glen Hansard, conocido por canciones como ‘Falling Slowly’ -de la banda sonora de ‘Once’, película que protagonizó junto a Markéta Irglová- o ‘Why Woman’ o por discos como ‘Didn’t He Ramble’ o el que publicaba el pasado año, ‘Between Two Shores’.