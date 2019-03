¿Está la buena canción que hay en ‘Patience’ de Tame Impala demasiado escondida?

Parte de la redacción evalúa ‘Patience’, el single de regreso de Tame Impala:

“La última vez que vi a Tame Impala en directo fue como cabeza de cartel de un festival y llevaban un espectáculo audiovisual para caerse de culo. El grupo había dado un paso de gigante con ‘Let It Happen’ y el público se había dado cuenta. El regreso de la banda tenía que ser tan grande como aquel escenario, lo mejor que hubiera hecho Kevin Parker desde que se dejara maltratar por Lady Gaga en el vídeo de ‘Perfect Illusion’. Pero ‘Patience’ no es ese tema más grande que la vida, sino uno más bien propio de los últimos Delorean o Washed Out. Uno agradable para tomarse un segundo cóctel al sol, bien agitado y valorado en 12 euros, pero que al día siguiente y de manera trágica ni siquiera recuerdas haber tomado. Parece que, como Phoenix, cuando podían terminar de hacerse grandes de verdad, han decidido más bien echarse a un lado”. Sebas E. Alonso

“Hay escondida una gran canción en ‘Patience’ que Kevin Parker parece no haber terminado de encontrar en su composición final. El acorde de piano es majestuoso y la base rítmica de la canción, próxima al disco latino, con la presencia de esas congas retratadas en su portada, confirma pese a lo que parece en un principio que esta canción no encajaría tanto en ‘Currents’. Sin embargo, y aunque el sonido general logra evocar con acierto esas maravillosas noches de verano en la ciudad que recuerdas con toda la nostalgia del mundo, ‘Patience’ está muy lejos melódicamente de las alturas alcanzadas por Parker en ‘Let it Happen’ o ‘Feels Like We Only Go Backwards’; de hecho está más cerca de ser una pista medio desconocida de alguno de sus discos, lo que me hace pensar que esto puede ser más bien un “buzz single” y que el verdadero gran single de regreso de Tame Impala está por llegar. Eso espero”. Jordi Bardají

“Confieso que, tras la primera escucha de ‘Patience’, pensé “menuda turra”. Claro que no puedo evitar compararlo con el pepinazo sideral que es ‘Let it Happen’, pepinazo que, en su momento, supuestamente no fue el primer single de ‘Currents’, ojo. Y un juicio tan rápido y ligero sobre lo nuevo de Tame Impala me parece muy injusto. Así que escucho y reescucho este tema, ondulante y sedoso, de duración variable (dependiendo de cómo te pille, a veces parece que tiene la duración justa, otras se antoja un tanto extenso). Y descubro una canción muy disfrutable y bonita. Su progresivo crescendo en base a un piano muy house, su jovial final y su atmósfera tan veraniega son lo mejor del tema. No encandila tanto como ‘The Less I Know the Better’, pero sin duda ‘Patience’ va a tener un largo recorrido durante este 2019”. Mireia Pería