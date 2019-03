FEWS / Into Red

El grupo sueco-norteamericano –aunque afincado en Londres– FEWS lanza su segundo disco ‘Into Red’ en un momento complicado para ellos: según anunciaban en sus redes sociales, su miembro fundador David Alexander abandona la banda después del tour europeo que están desempeñando estos días para presentar el disco. Así que su concierto de este próximo sábado, 30 de marzo, en la Sala Razzmatazz de Barcelona (la fecha de Madrid ha sido cancelada por motivos ajenos al grupo) será muy posiblemente la última oportunidad de verles en directo en su formación original, antes de ver cómo afrontan su salida. Esperamos que lo hagan rápido y bien, puesto que la propuesta que realizan en este nuevo álbum es realmente excitante.

Y es que FEWS obran en él un interesante giro al rock con tintes de post-punk, psicodelia y kraut de su debut ‘MEANS’. Sin apartarse de esos preceptos sonoros, la producción de Joakim Lindberg (el también miembro del grupo Hate dirigió la grabación en Malmö) deja espacio para respirar a los instrumentos, permitiendo así destacar su parte más pop y luminosa. Esta brilla como nunca lo hizo antes en temas que, más que a los mejores Interpol, Preoccupations o A Place to Bury Strangers (aunque vuelven a servir como referentes para cortes menos sorprendentes como ‘Over’, ‘Business Man’ y ‘Limits’, respectivamente), remiten a nombres tan variopintos como Slowdive (en ‘Quiet’, sobre todo, la más pop shoegaze), Pixies (en la pegadiza ‘Paradiso’, y no sólo porque su gancho culmine con las palabras “gone to heaven” o porque les hayan teloneado), Ride (‘Suppose’) o Temples (‘Fiction’).

Pero lo verdaderamente interesante de este ‘Into Red’ no son tanto sus referentes sino cómo el cuarteto los deglute en una mezcla tan contundente –con esos bajos musculosos tan Peter Hook que percuten insistentemente– como atractiva, gracias sobre todo a unas melodías que ni mucho menos se esconden, sino que toman el primer plano. Así, ‘More Than Ever’, ’97’ o las citadas ‘Paradiso’ y ‘Quiet’, sobre todo, se convierten en grandes joyas de pop de este 2019, capaces de mover y conmover a cualquier melómano, independientemente de su estilo favorito. Así que, llegados a este punto de autoconocimiento y capacidad para conectar con el público, ojalá que FEWS logren sobreponerse a la marcha de Reynolds y continuar esta línea en el futuro.

Calificación: 7,7/10

Lo mejor: ‘More Than Ever’, ‘Paradiso’, ‘Quiet’, ‘Suppose’, ’97’

Te gustará si te gustan: Preoccupations, Pixies, Interpol, Slowdive

Escúchalo: Spotify