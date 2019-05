Alphaville también celebrarán en España el 35 aniversario de ‘Forever Young’ con 2 conciertos

Alphaville, la banda de synth-pop alemana autora de la archiconocida ‘Forever Young’, además de otros éxitos también muy populares incluso a día de hoy como ‘Big in Japan’ o ‘Sounds Like a Melody’, se encuentra de gira celebrando el 35 aniversario de su álbum debut, precisamente titulado ‘Forever Young’ y que se lanzara en otoño de 1984, alcanzando el número 1 de ventas en Italia, Suecia, Noruega y Suiza y el número 2 en Alemania, mientras su éxito principal también llegó a ser top 14 en España y ‘Sounds Like a Melody’ top 5: fue uno de los mayores éxitos de 1985 en nuestro país al menos según los datos recopilados en Wikipedia.

A pesar de este éxito, Alphaville no ha actuado jamás en España, pero esto cambiará el próximo invierno, pues la banda comandada por Marian Gold ha anunciado un par de fechas en nuestro país como parte de la mencionada gira. En concreto, las fechas son el viernes 22 de noviembre en la Sala But de Madrid y el sábado 23 de noviembre en la Sala Apolo de Barcelona. En ambos casos, los conciertos empezarán a las 21.30 horas. Las entradas para las dos fechas están disponibles.

Otros éxitos de Alphaville que más que probablemente sonarán en sus conciertos en España son ‘Dance with Me’ y ‘Sensations’, de su disco ‘Afternoons in Utopia’ (1986) o ‘Romeos’ de ‘The Breathtaking Blue’ (1989). En 2017, la banda lanzó su último largo ‘Strange Attractor’ y el año pasado veía la luz un nuevo single del grupo llamado ‘Love Will Find a Way’.