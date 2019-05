La Canción del Día: ‘Numb’ de Men I Trust es como si Ariel Pink hiciera una canción para Jeanette

‘Numb’ es una de esas canciones que te noquea a la primera, que embriaga. Sobre todo por su sonido fuera de tiempo, que te hace sentir como si estuvieras en un sueño. De hecho, la música de sus autores e intérpretes, Men I Trust, es etiquetada frecuentemente como dream pop, si bien la referencia parece corta o inexacta. Este trío de Montreal formado por Jessy Caron (bajo), Dragos Chiriac (teclados y programaciones) y la cantante y guitarrista Emma Proulx está más cerca en lo sonoro de proyectos como HOMESHAKE, Mild High Club o incluso en sus compatriotas TOPS, en los que el dream pop es sólo uno de los aderezos.

El caso es que ‘Numb’ es una absoluta maravilla, una balada preciosa que hace pensar en los nunca suficientemente reivindicados Spring, en Ivy (ídem) o en las canciones que podría cantar o haber cantado nuestra Jeanette si Ariel Pink hubiera escrito para ella. Con una rotunda línea de bajo que nos transporta por la canción en tanto la voz (¡qué voz!) y la melancólica guitarra de Proulx llegan como una brisa veraniega al despertar de una larga siesta al atardecer. Todo para entonar un perdón y asumir una penitencia: “Cariño, perdóname si alguna vez te hice mal / Seré una vela, puedes quemarme de arriba a abajo”.

Lo mejor es que todo esto no es una rareza en la carrera de Men I Trust, sino la constante. Al menos de un par de años a esta parte. El trío debutó con un disco homónimo en 2014 en el que Emma aún no había tomado el papel de vocalista (de hecho, entre sus cantantes invitados estaba Helena Deland, por ejemplo) y que se inclinaba por un pop más electrónico, muy influido por el french touch de Air, Daft Punk o Sébastien Tellier. Esa misma línea se mantuvo en ‘Headroom‘, nuevo largo publicado al año siguiente. Pero desde 2016, en singles como ‘Lauren’, ‘Plain View’ o ‘You Deserve This’ Proulx se erigió, con gran acierto, como única vocalista, y el peso de los instrumentos tradicionales fueron ganando peso al espíritu bailable (ahí está la fantástica ‘Tailwhip’ como excepción a la regla).

Todavía desde la autoedición, habían anunciado su tercer álbum de estudio ‘Oncle Jazz’ para el pasado mes de febrero, adelantando singles tan seductores como ‘Show Me How‘, ‘Seven‘ y ‘Say, Can You Hear‘. Al parecer se ha retrasado (aún sin fecha de publicación), pero hace apenas unos días mostraban la propia ‘Numb’ y ‘Norton Commander (All We Need)‘. Todos ellos presentados con sus correspondientes clips, cuya singular estética vintage es obra del propio grupo. En los próximos días tendremos la oportunidad de escuchar todas sus preciosas canciones dentro de la programación de Sound Isidro 2019. Será el sábado 1 de junio en la Sala Independance de Madrid, junto a The Zephyr Bones.