Lower Dens critica el consumo y el desencanto en su ochentero regreso, ‘The Competition’

Lower Dens anuncia su regreso cuatro años después de ‘Escape From Evil’. Se trata de un disco llamado ‘The Competition’ que, a pesar de no lanzarse hasta el próximo 6 de septiembre, presenta ya su primer adelanto. El single se llama ‘Young Republicans’, tiene el mismo sonido ochentero de las canciones de Visage o Joe Crepúsculo y se define como “una crítica social al consumo actual”. El vídeo que se presenta hoy contiene reflexiones sobre América, algo de intriga y un final muy gráfico.

Con influencias declaradas como serpentwithfeet, Hand Habits, Travis Scott, Faten Kanaan y Elon Battle o 3LON, la nota de prensa define el largo ’The Competition’ como “un disco de pop emocional y cargado políticamente: desde el concepto semántico de la propia palabra “competición” – representada como la fuerza motriz del capitalismo moderno – el título que ha escogido Jana Hunter se refiere a un tipo de psicosis que acelera nuestras inseguridades y ansiedades hasta el punto de sobrecarga, cambiando incluso nuestra forma de ser”.

La artista indica que ese carácter competitivo influyó en su infancia y en el modo en que se moldeó su vida. Se anticipa que “cada canción está vinculada por un tema que las une a todas bajo un mismo concepto. Las letras son a la vez cómicas y viscerales, pero a veces jugando con un imaginario tremendo”. Este será el tracklist:

1. Galapagos

2. Hand Of God

3. Two Faced Love

4. Young Republicans

5. Real Thing

6. Buster Keaton

7. I Drive

8. Simple Life

9. Empire Sundown

10. Lucky People

11. In Your House