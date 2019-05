La tecnología ha acabado con el amor de Adam Green, que anuncia colaboración con Florence Welch

Adam Green, tan querido entre nuestras filas tanto por su contribución a los seminales Moldy Peaches como por su gran trabajo en solitario de 2003 ‘Friends of Mine‘, está de regreso. Su nuevo disco se llama ‘Engine of Paradise’, saldrá el 6 de septiembre y lo adivinamos extraordinariamente corto si sus 9 canciones se ciñen a una estructura parecida a la del single principal, un tema de 2 minutos.

Como muchos de sus clásicos, el tema ‘Freeze My Love’ dura poco más de 2 minutos y está ornamentado por una gran sección de cuerda, ciertamente en la estela de ‘Friends of Mine’. En cuanto a la letra, Adam Green deja caer que “la tecnología le ha cambiado” y eso es lo que ha hecho a su amor “congelarse”. El vídeo se sitúa en una estética parecida a su película/ida de olla ‘Aladdin’, y bien podría ser el montaje carpintero de su set, mientras el disco viene anunciado con colaboraciones de órdago: nada menos que Florence Welch, Jonathan Rado de Foxygen y un músico de directo de MGMT, James Richardson.

Así quedará el tracklist de ‘Engine of Paradise’, encabezado por el tema titular:

01 Engine of Paradise

02 Gather Round

03 Freeze My Love

04 Wines and Champagnes

05 Escape From This Brain

06 Cheating on a Stranger

07 Let’s Get Moving

08 Rather Have No Thing

09 Reasonable Man